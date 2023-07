Mika Aaltola: Jyrkkiin politiikkaheimoihin jakautumiseen on yksi lääke

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kommentoi, että Suomen jakautuminen liberaali-konservatiivi-akselilla palvelee vain radikaaleja tahoja, joiden tavoite on heikentää demokratiaa. Suomella on pitkät meriitit vahvasta demokratiasta, jonka yhdistävä liima-aines olisi Aaltolan mielestä nyt hyvä tuoda esiin.

– Jakautuminen jyrkkiin politiikkaheimoihin on heikon demokratian merkki. Omasta heimosta löytyy varmasti kritisoitavaa. Tuo se julkisesti esiin. Se on kansalaisrohkeutta. Nyt heimofundamentalismi on hienoa ja muodikasta. Mutta se on myös älyllisesti laiskaa ja radikalisoivaa, Aaltola pohtii twiittiketjussaan.

– On helppoa heitellä juttuja siitä, kuinka toisen heimon tyypit eivät ole ihmisiä, vaan vaikka eläimiä tai hyönteisiä. Epäinhimillistäminen ei valaise mieltä ja se heikentää Suomea. Se lisää myös ennen pitkää poliittisen väkivallan riskiä.

Aaltolan mukaan kiihkeimmän kommentoinnin sijaan nyt olisi aika arvostaa ankkuroivia näkökulmia.

– Yritä kääntää moraaliset vastakkainasettelut käytännön ongelmiksi. Eikä toisin päin. Älä näe käytännön haasteissa äkkipikaisesti syviä moraalisia kysymyksiä.

Aaltola myös myöntää, että hänen puheenvuoronsa saatetaan nähdä hurskasteluna.

– Jos ärsyttää olet jo todennäköisesti heimosi partisaani. Mitä enemmän heimosotureita on, sitä heikompi on demokratiamme.

– Kun polarisaatio jäytää yksi lääke on puhua toisen heimon jäsenille. Niitä varmastikin vielä löytyy ystävistä. Arjessa olemme enemmän yhdessä, kuin somessa tai mediassa. Tämä tarkoittaa hyvää yhdessäoloa ja silmiin katsomista. Twitter ei ole tähän paras paikka, Aaltola kirjoittaa.

LUE MYÖS:

Petteri Orpo MTV:llä: Ehkä olisi parempi että kaikki vähän rauhoittuisivat

2. Jakautuminen jyrkkiin politiikkaheimoihin on heikon demokratian merkki. Omasta heimosta löytyy varmasti kritisoitavaa. Tuo se julkisesti esiin. Se on kansalaistohkeutta. Nyt heimofundamentalismi on hienoa ja muodikasta. Mutta se on myös älyllisesti laiskaa ja radikalisoivaa. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) July 19, 2023

4. Älä anna kiihkeimmille kommenteille tilaa, vaan arvosta ankuroivia näkökulmia. Yritä kääntää moraaliset vastakkainasettelut käytännön ongelmiksi. Eikä toisin päin. Älä näe käytännön haasteissa äkkipikaisesti syviä moraalisia kysymyksiä. — Mika Aaltola (@MikaAaltola) July 19, 2023