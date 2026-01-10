Mika Aaltola: Iranin tilanne saavuttanut kriittisen pisteen

Iranin tilanne saavuttanut kriittisen pisteen, katsoo suomalaismeppi Mika Aaltola (kok./EPP).
– Internet-pimento, kuolonuhrit ja Vallankumouskaartin kovat otteet kertovat hallinnon epätoivosta. Kysymys ei ole enää reformeista, vaan koko islamilaisen tasavallan tulevaisuudesta, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
– Oppositio on myös nyt paremmin organisoitu. Uusi mielenosoitusaalto on kutsuttu koolle täksi illaksi.
Aaltola kehottaa seuraamaan luotettavia ja useita lähteitä.
Iranissa on ollut kahden viikon ajan laajamittaisia hallituksen vastaisia mielenosoituksia, kertoo CNN. Human Rights Activists News Agencyn mukaan ainakin 65 ihmistä on kuollut ja yli 2 300 pidätetty.
Viranomaiset katkaisivat internet-yhteydet ja puhelinlinjat Teheranissa ja muissa kaupungeissa torstaina.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut hyökätä Iraniin, jos turvallisuusjoukot vastaavat voimalla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi Yhdysvaltojen tukevan Iranin kansaa.