Mielenosoittaja pitelee "Free Iran" -kylttiä Iranin suurlähetystön edustalla Lontoossa. AFP / LEHTIKUVA / HENRY NICHOLLS

Mika Aaltola: Iranin tilanne saavuttanut kriittisen pisteen

  • Julkaistu 10.01.2026 | 17:00
  • Päivitetty 10.01.2026 | 17:13
  • Iran
Hallituksen vastaiset mielenosoitukset jatkuvat maassa jo toista viikkoa.
Iranin tilanne saavuttanut kriittisen pisteen, katsoo suomalaismeppi Mika Aaltola (kok./EPP).

– Internet-pimento, kuolonuhrit ja Vallankumouskaartin kovat otteet kertovat hallinnon epätoivosta. Kysymys ei ole enää reformeista, vaan koko islamilaisen tasavallan tulevaisuudesta, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Oppositio on myös nyt paremmin organisoitu. Uusi mielenosoitusaalto on kutsuttu koolle täksi illaksi.

Aaltola kehottaa seuraamaan luotettavia ja useita lähteitä.

Iranissa on ollut kahden viikon ajan laajamittaisia ​​hallituksen vastaisia ​​mielenosoituksia, kertoo CNN. Human Rights Activists News Agencyn mukaan ainakin 65 ihmistä on kuollut ja yli 2 300 pidätetty.

Viranomaiset katkaisivat internet-yhteydet ja puhelinlinjat Teheranissa ja muissa kaupungeissa torstaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut hyökätä Iraniin, jos turvallisuusjoukot vastaavat voimalla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi Yhdysvaltojen tukevan Iranin kansaa.

