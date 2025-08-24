Mika Aaltola: Euroopan pitää lopettaa imartelu ja keskittyä kasvattamaan voimaa

Europarlamentaarikko Mika Aaltola kirjoittaa blogissaan, että Euroopan on muutettava strategiaansa ja keksityttävä aidon voiman ja yhtenäisyyden rakentamiseen. Aaltola varoittaa tällä hetkellä käynnissä olevasta miellistelyn ja miellyttämisen politiikasta, jota hänen tulkintansa mukaan eurooppalaiset johtajat osoittavat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia kohtaan.

– Emmanuel Macron ylistää Trumpin visionäärisyyttä, Naton uusi pääsihteeri Mark Rutte keventää tunnelmaa huumorilla ja Olaf Scholz varoo loukkaamasta. Viesti on sama: älä rankaise meitä tulleilla, älä käännä selkääsi Ukrainalle, pidä Nato koossa, hän kirjoittaa.

Aaltola toteaa, että jo klassikoajattelija Niccoló Machiavelli kertoi imartelun olevan keino saada voimakkaalta, ailahtelevalta johtajalta lisäaikaa neuvotteluihin. Hän kuitenkin muistuttaa, että samainen ajattelija kertoi sen myös olevan tie tuhoon, mikäli imartelevalla osapuolella ei ole näyttöä voimasta.

Aaltola pelkää, että Eurooppalaisten johtajien Trumpiin kohdistama imartelu on strategia, joka ilman aitoa voimaa johtaa siihen, että isommat toimijat lopulta tekevät päätökset eurooppalaisten seuratessa sivusta.

– Euroopan sanat eivät nojaa voimaan, kun sen sotilaallinen vahvistuminen on hidasta, yhtenäisyys rakoilee ja taloudellinen selkäranka natisee, hän kirjoittaa.

Aaltolan arvio tämän hetken suunnasta on synkkä.

– Jos imartelu jatkuu, Trump saa vapaat kädet. Hän voi pakottaa Ukrainan alueluovutuksiin ja palkita Moskovaa pakotteiden höllentämisellä. Tällä tiellä Eurooppa marginalisoituu geopoliittiseksi kulissiksi.

Aaltola näkee, että nyt on toimittava toisin. Olisi rakennettava voimaa, vahvistettava sotilaallisia kykyjä, kasvatettava puolustusteollisuutta ja pidettävä yllä poliittinen yhtenäisyys.

– Alaska ja Washington olivat teatteria: länsi vakuutti itselleen olevansa yhtenäinen, mutta käytännössä Putin voitti ilman vastarintaa.

Neuvotteluiden jälkeen Aaltola näkee Euroopan olevan tienhaarassa.

– Se voi jatkaa imartelun tiellä ja kutistua näyttelijäksi muiden lavastuksessa – tai rakentaa omaa voimaa ja vaikuttaa tulevaisuuteensa. Kohteliaisuudet haihtuvat. Voima jää, Aaltola summaa ajatuksensa.