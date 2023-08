Mihailo Podolyak: Miksi Venäjän puolustuslinjat ylipäänsä tulivat mahdollisiksi?

Ukrainan presidentin neuvonantajiin kuuluva Mihailo Podolyak kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että sotilaallisesta näkökulmasta Ukrainan armeija ratkaisee nykyään äärimmäisen monimutkaisia tehtäviä, joita yksikään armeija ei ole kokenut toisen maailmansodan jälkeen.

– Tämä ansaitsee ainakin kunnioituksen ja itse asiassa suuren ihailun. Mikään liittolaistemme sotilasoperaatioista Lähi-idässä 1990- tai 2000-luvulla ei ole verrattavissa Ukrainan vastahyökkäykseen, Podolyak toteaa.

– Hyökkäämme hyvin valmisteltua puolustusta vastaan ilman numeerista etua ja ilman edes kymmentä prosenttia voimista ja keinoista, joilla liittolaiset toimivat. Kuten esimerkiksi tuhansia tunteja kestäneet ilmahyökkäykset ennen Desert Stormin maahyökkäyksen alkua, hän huomauttaa viitaten Persianlahden sotaan 1991.

Ja kuitenkin edistymme, hän jatkaa.

– Etenemme joka päivä, työnnämme venäläisiä takaisin ja vapautamme aluettamme. Kysymys kuuluu, miksi Venäjän puolustuslinjat ylipäänsä tulivat mahdollisiksi? Se liittyy kumppaneidemme poliittisen päätöksenteon nopeuteen. Ajoitus ratkaisee. Otetaan tästä opiksi.

Podolyakin mukaan on kaksi asiaa, joiden pitäisi olla kaikille selvät.

– Ensinnäkin vaihtoehto ei ole Ukrainan alueet ja suvereniteetti vastineeksi rauhasta. Tulitauko ja rintaman jäädyttäminen eivät lopeta sotaa, vaan vain rohkaisevat Venäjää rikollisuuden seuraavalle tasolle.

– Toiseksi Putinin kanssa on täysin mahdotonta neuvotella ja hänellä on tahallinen rikollinen tarkoitus. Tämä mies tuhoaa tarkoituksella kansainvälistä oikeutta ja rikkoo valtioiden välisiä suhteita. Siksi ei ole mitään järkeä ottaa huomioon Venäjän nykyistä eliittiä. He ovat vastuuttomia, heillä on alhainen sisäinen legitimiteetti ja alhainen todennäköisyys säilyttää henkensä. Ainakin siihen asti, kunnes he ratkaisevat Putinin kysymyksen itse, Podolyak kirjoittaa.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 28, 2023