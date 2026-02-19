Mihail Hodorkovski: Vladimir Putin teki katastrofaalisen virheen

Venäjän presidentti Vladimir Putin on myynyt Venäjän ja Kiinan välisen kumppanuuden moninapaisuuden riemuvoittona. Venäläinen ex-oligarkki ja Kremlin vastustaja Mihail Hodorkovski katsoo Putinin kuitenkin tehneen katastrofaalisen virheen.

– Todellisuudessa hän on tehnyt Venäjästä Pekingin halpahuoltoaseman, Hodorkovski toteaa X-palvelussa.

Hän on jakanut tilillään New Eurasian Strategies Centre -ajatushautomon tuoreen raportin, joka paljastaa, kuinka syvälle Venäjän riippuvuus Kiinasta ulottuu.

– Raportti esittää yksinkertaisen argumentin: tämä ei ole strateginen liitto, joksi he sitä vannoen kutusuvat. Sen sijaan se on kaupallinen järjestely, joka perustuu välttämättömyyteen, opportunismiin ja jaettuun vihamielisyyteen länttä kohtaan, ajatushautomon perustaja Hodorkovski sanoo.

Hänen mukaansa osapuolten saamat hyödyt ovat räikeässä epätasapainossa:

– Venäjä vie öljyä, kaasua ja raaka-aineita. Kiina lähettää takaisin elektroniikkaa, koneita ja teollisuustuotteita. Venäjä on raaka-aineiden toimittaja, ei millään tavalla tasavertainen kumppani.

Hodorkovksi korostaa Kiinan olevan myös Ukrainan sodan pääasiallinen hyötyjä. Euroopan suurin sota toisen maailmansodan jälkeen vei Amerikan huomion pois Indopasifiselta merialueelta, heikensi Eurooppaa ja antoi Pekingin täyttää länsimaisten yritysten Venäjältä lähdön jättämän tyhjiön.

– Venäjälle kustannukset ovat valtavat: pakotteet romauttivat sen siteet länteen. Paisuneet sotilasmenot ovat vääristäneet taloutta, ammattitaitoiset työntekijät ovat lähteneet ja lähtevät edelleen. Nato on laajentunut kattamaan Suomen ja Ruotsin.

– Ja kaikesta tästä huolimatta Peking pitää etäisyyttä Moskovaan. Kiinan investoinnit Venäjälle ovat edelleen rajalliset ja yhteiset hankkeet ovat pysähtyneet. Kiina ei siirrä sellaisia teknologioita, jotka voisivat tehdä Venäjästä kilpailijan.

Venäjän riippuvuus Kiinasta syvenee

Mihail Hodorkovskin mukaan maiden välinen sotilaallinen yhteistyö näyttää pintapuolisesti vaikuttavalta yhteisharjoitusten ja koordinoidun retoriikan kannalta.

– Mutta Kiinan ja Venäjän välillä ei ole syvää operatiivista integraatiota tai sitovia velvoitteita. Kiina ei halua sitoutua Venäjän sotaan.

– Todennäköisin skenaario seuraavan vuosikymmenen aikana näyttää tältä: laaja mutta pinnallinen kumppanuus ilman virallista liittoa. Ja Venäjän riippuvuus Kiinasta syvenee vuosi vuodelta.

Tuoreen raportin kirjoittajat mainitsevat Venäjän ”vasallisoitumisen” mahdollisuuden tarkoittaen sitä, että Kremlistä tulee rakenteellisesti riippuvainen Pekingistä sen ensisijaisena ostajana, toimittajana ja teknologisena portinvartijana.

Hodorkovski muistuttaa, että Putinin sodan piti palauttaa Venäjän suuruus.

– Sen sijaan se teki Venäjästä riippuvaisemman Pekingistä kuin koskaan aiemmin nykyhistoriassa. Se on katastrofaalinen, historiallisen mittakaavan virhearvio.

