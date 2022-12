Mihail Hodorkovski tviittasi suomalaisen Putin-maalauksen

Venäläinen oppositiovaikuttaja Mihail Hodorkovski on julkaissut Twitterissä kuvan suomalaisen Kaj Stenvallin maalauksesta, joka esittää Venäjän diktaattoria Vladimir Putinia.

Maalauksessa Putin seisoo tyhjän huoneen nurkassa verenpunainen maalipurkki ja pensseli kädessään. Ympärillä olevat lattiat hän on maalannut verenpunaiseksi. Maalauksen nimi on ”When He Paints His Masterpiece” eli ”Kun hän maalaa mestariteostaan”. Suomalainen Kaj Stenvall on maalannut Ukrainan sodan syttymisen jälkeen useita Putinia esittäviä maalauksia, joissa diktaattori esimerkiksi kylpee ukrainalaisten veressä.

Julkaisunsa yhteyteen Hodorkovski on jakanut linkin ranskalaisen France24–uutiskanavan artikkeliin, jossa kerrotaan, kuinka Vladimir Putinin arvostelijoita kohdellaan Venäjällä. Artikkelissa tuodaan esiin useita esimerkkejä kuinka Putinin arvostelijoita on vangittu, karkotettu ja kuollut epäselvissä olosuhteissa.

Kaikki ulkomailta käsin toimivat Venäjän hallinnon arvostelijat on valtiovallan toimesta leimattu valeinformaation levittäjiksi ja ”ulkomaisiksi agenteiksi”. Myös maan vapaa lehdistö on käytännössä tukahdutettu, ja Venäjällä toimittajat voivat uuden lainsäädännön myötä joutua syytteeseen mistä tahansa Ukrainan sotaa arvostelevasta uutisoinnista.