Miesten ja naisten ammatit katoavat, kehitys kiihtyi neljässä vuodessa

Yhä harvempi työskentelee niin sanotuissa ”miesten tai naisten ammatissa”. Asia ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista.

Töiden jakautuminen sukupuolen mukaan on Suomessa yhä vahvaa, mutta etenkin ammattien ääripäissä on tapahtunut vähittäistä lientymistä viime vuosina. Merkkinä tasa-arvon edistymisestä voi pitää myös sitä, että palkansaajien keskuudessa johtajan ammatin voi nykyisin luokitella tasa-ammatiksi: naisten osuus on ylittänyt 40 prosenttia.

– Niin työssäkäyntitilaston kuin työvoimatutkimuksen ja työolotutkimuksenkin tiedot kertovat, että nykyisin yhä useampi palkansaaja työskentelee sukupuolelleen ei-tyypillisissä ammateissa. Moni myös tekee samantapaisia työtehtäviä kuin vastakkaista sukupuolta olevat työkaveritkin, Tilastokeskuksen erikoistutkija Hanna Sutela kirjoittaa Tilastokeskuksen oman verkkolehden artikkelissa.

Naisten ammateiksi luokitellaan ammatit, joissa työskentelevistä yli 90 prosenttia on naisia, ja miesten ammateissa vastaavasti yli 90 prosenttia on miehiä. Kun vuonna 2019 näissä ääripäiden ammateissa työskenteli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan 30,1 prosenttia palkansaajista, vuonna 2023 osuus oli enää 21,3 prosenttia.

– Miesten joukossa näkyy myös siirtymää ei-tyypillisiin ammatteihin: vuonna 2019 miespalkansaajista 20 prosenttia työskenteli naisten tai naisenemmistöisissä ammateissa, mutta vuonna 2023 vastaava osuus oli 23 prosenttia, Sutela toteaa artikkelissa.

Kehityksen taustalla vaikuttaa osaltaan työmarkkinoiden ja ammattirakenteen yleisempi muutos. Palkansaajakunta on toimihenkilöistynyt jo pitkään. Erityisasiantuntijoina työskentelevien palkansaajien määrä on kasvanut 12 vuodessa lähes 130 000 henkilöllä, ja tästä kasvusta suurin osa on naisia. Esimerkiksi rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammateissa palkansaajien määrä taas on vähentynyt yli 30 000 henkilöllä, joista käytännössä kaikki ovat miehiä.

– Sukupuolirakenteeltaan varsin yksipuolisten työntekijätason töiden sijasta yhä useampi palkansaaja työllistyy asiantuntija-ammatteihin, jotka ovat sukupuolirakenteeltaan tasaisempia, Sutela kirjoittaa.

– Naisten osuus johtajista on noussut työvoimatutkimuksen mukaan palkansaajilla reilussa 10 vuodessa 33 prosentista vuonna 2013 jo 41 prosenttiin vuonna 2025. Aiemmin miesenemmistöisestä ammattiryhmästä on tullut tasa-ammattiryhmä.

Tasa-ammateiksi luokitellaan ammatit, joissa työskentelevistä 40–60 prosenttia on naisia ja 40–60 prosenttia miehiä.