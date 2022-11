Miespula kärjistyy, satelliittijoukkojakin rintamalla

Venäjän asevoimien on arvioitu kärsineen Ukrainan sodan aikana logististen ongelmien lisäksi reservijoukkojen puutteesta.

Tämän seurauksena etulinjassa olleita yksiköitä ei pystytty juurikaan kierrättämään, minkä on arvioitu heikentäneen sotilaiden mielialaa. Komentajien kerrottiin paikanneen tilannetta muun muassa lyhentämällä haavoittuneiden vapautuksia taistelutehtävistä ja jättämällä hoitotoimenpiteitä tekemättä.

Erään eliittiyksikön sotilaat olivat kieltäytyneet alkusyksystä jatkamasta taistelua ja anoneet vapautusta rintamalta ”fyysiseen ja henkiseen väsymykseen” vedoten.

Kreml yritti korjata ongelmaa syyskuussa julistetulla liikekannallepanolla, mutta rintamalle passitettujen kokemattomien sotilaiden taisteluteho on jo osoittautunut kyseenalaiseksi.

FPRI-ajatuspajan tutkija Rob Lee nostaa esiin tuoreen osoituksen Venäjän asevoimien miespulasta. Hän viittaa Ukrainan erikoisjoukkojen julkaisemaan kuvaan kaatuneelta tai vangiksi saadulta venäläissotilaalta otetusta yksikkömerkistä.

Se kuuluu Titovin avaruuskomentokeskukselle, joka on Venäjän pääasiallinen laitos kaupallisten ja sotilassatelliittien hallinnointiin. Keskus sijaitsee noin 40 kilometriä Moskovan lounaispuolella Krasnoznamenskin suljetussa kaupungissa.

Another potential indicator of Russia's manpower issues. This patch was recovered by a member of SBU Alpha is from the Russian Space Forces' 14th Command and Measurement Complex from the Titov Main Test and Space Systems Control Centre, which controls satellites.(h/t @AbraxasSpa) pic.twitter.com/Umu6abN0EN

— Rob Lee (@RALee85) November 13, 2022