Mies uhmarakensi kotinsa 11-kerroksiseksi hökkeliksi

Paikallishallinnon antamaa purkumääräystä uhmannut kiinalaismies muutti oman kotinsa 11-kerroksiseksi tornitaloksi maan kaakkoisosissa Guizhoun maakunnassa.

Kasvillisuuden ympäröimän hökkelin sanotaan muistuttavan retkeilyteltan ja jättimäisen hääkakun yhdistelmää. Puista tornia tukevat vaijerit on vedetty sen sivuille.

New York Times -lehden mukaan puisia huoneita on vahvistettu metallisilla tolpilla, ja kaikkialla roikkuu sähköjohtoja. Vakautta tuovat sadevedellä täytetyt ämpärit.

43-vuotias rakentaja ja suunnittelija Chen Tianming on tehnyt itselleen 5. kerrokseen lukunurkkauksen ja 6. kerrokseen ulkoilmassa olevan teehuoneen.

– He sanovat, että talo on hutera, ja että tuuli voi puhaltaa sen kumoon milloin vain. Mutta etuna on, että se on näyttävä ja kerää katseita. Ihmiset ihailevat sitä. Muut ihmiset käyttävät miljoonia, eikä kukaan käy silti katsomassa heidän talojaan, mies kertoo.

Poikkeuksellisesta rakennuksesta on muodostunut suoranainen turistikohde Guizhoun maakunnassa. Sosiaalisessa mediassa sitä on verrattu Harry Potter -kertomuksista löytyviin rakennuksiin tai Liikkuvaan linnaan.

Rakennus symboloi Chenin halua asua omalla tavallaan ja haluamassaan paikassa paikallishallinnon tai juoruilevien naapurien mielipiteistä riippumatta. Viranomaiset määräsivät miehen kylän purettavaksi jo vuonna 2018, sillä kohteeseen oli määrä rakentaa lomakohde.

Chenin vanhemmat eivät suostuneet lähtemään pois, sillä hallinnon tarjoama korvaus katsottiin liian pieneksi. Summaa saatiin kasvatettua rakentamalla uusia kerroksia. Tässä vaiheessa suurin osa asukkaista oli jo muuttanut pois. Cheniä raivostutti viranomaisten painostus.

– Halusin yhtäkkiä haastaa itseni. Jokaisen saavutetun tehtävän kohdalla työ tuntui merkitykselliseltä, mies toteaa.

Chenin jättämä kanne paikallishallintoa ja rakennuttajia vastaan on edelleen käsittelyssä tuomioistuimissa. Ehdotettu lomakohde peruuntui hallinnon rahapulan vuoksi.