Vitali-niminen 26-vuotias venäläismies pidätettiin Moskovassa tiistaina, koska hänellä oli yllään sinikeltaiset vaatteet (Ukrainan lipun värit), kertoo Baza-media.

Vitalilla oli mukanaan myös ukrainalaisia reseptejä sisältävä vegaanikeittokirja. Hän odottaa parhaillaan oikeudenkäyntiä syytettynä ”Venäjän federaation asevoimien häpäisemisestä”.

Moskovan poliisi pidätti samana päivänä myös Alexander-nimisen talonmiehen samasta syystä eli ”vääränlaisten” vaatteiden käyttämisestä. Häntä syytetään niin ikään ”asevoimien häpäisemisestä”.

Miehiä uhkaa 50 000 ruplan (590 euroa) sakko.

Tapaukset ovat osa Ukrainan vastaisten välikohtausten aaltoa Venäjällä, minkä seurauksena sinikeltaisten värien käyttäminen julkisella paikalla on käytännössä kielletty, kertoo Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen.

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Maan hallinto on tukahduttanut sananvapautta entisestään tämän jälkeen. Venäjän duuma hyväksyi viime vuoden maaliskuussa lain, joka mahdollistaa ankarat rangaistukset Venäjän asevoimia koskevan ”väärän” tiedon levittämisestä. ”Valheellisen” armeijaan liittyvän tiedon jakamisesta voi joutua vuosikausiksi vankilaan.

1/ Increasing official paranoia in Russia has resulted in the arrest of a Hindu for wearing blue and yellow clothes and possessing a vegan cookbook that included Ukrainian recipes. He's now awaiting trial for "discrediting the Armed Forces of the Russian Federation". ⬇️ pic.twitter.com/shGBNlwFMa

