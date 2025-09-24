Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva sotabloggaaja Severnnyi vaatii Telegram-kanavallaan, että Venäjän sodanjohto käynnistää esitutkinnan ja pidättää 128. moottoroidun kivääriprikaatin komentajan Alexander Pobokovin ”mielipuolisten” käskyjen antamisesta, mikä on johtanut suuriin tappioihin prikaatissa.

Severnnyi kertoi aikaisemmin ystävänsä kertomukseen viitaten, kuinka komentaja määräsi kaksi komppaniaa niin sanottuun lihamyllyhyökkäykseen Vovtshanskin suunnalla Ukrainassa.

Lihamyllyksi kutsutussa taktiikassa puolustajan asemiin vyörytetään hyökkäyksiä aalloissa.

Verilöylyn jälkeen vain kolme sotilasta palasi haavoittuneena takaisin. Kaikki muut kuolivat. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Venäjän asevoimien komentajien tiedetään lähettävän sotilaita erittäin kuluttaviin jalkaväkihyökkäyksiin Ukrainan rintamalla välittämättä niistä koituvista suurista tappioista.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Borovan ja Novopavlivkan lähellä ja Dobropilljan taktisella alueella sekä Zaporižžjan alueen länsiosassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjän joukkojen kerrotaan edenneen Harkovan alueen pohjoisosassa, Kostyantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella ja Siverskin lähellä.