Hyökkääjän painajainen, kaksi komppaniaa tuhoutui rynnäkössä

Venäjän asevoimien komentajat lähettävät sotilaita erittäin kuluttaviin jalkaväkihyökkäyksiin Ukrainan rintamalla välittämättä niistä koituvista suurista tappioista, kertoo Venäjän pohjoiseen sotatoimiyhtymään kytköksissä oleva sotabloggaaja Severnnyi Telegram-kanavallaan.
Amerikkalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon mukaan Venäjän joukkojen sanotaan vahvistavan asemiaan Vovtsha-joen etelärannalla Harkovan alueen Vovtshanskissa luodakseen sillanpääaseman.
Sotabloggaaja viittaa Venäjän 128. moottoroidussa kivääriprikaatissa palvelevan ystävänsä kertomukseen, jonka mukaan komentaja määräsi kaksi komppaniaa niin sanottuun lihamyllyhyökkäykseen Vovtshanskin suunnalla.
Lihamyllyksi kutsutussa taktiikassa puolustajan asemiin vyörytetään hyökkäyksiä aalloissa.
– Kaksi komppaniaa lähti hyökkäykseen – yhtä aikaa. Kolme haavoittunutta sotilasta palasi. Kolme ihmistä kahdesta komppaniasta, ystävä parahtaa.
– Ja mitä muille kävi? Kaikki muut kuolivat.
Hän kertoo hyökkäysten olevan verisiä ja vaarallisia, koska ukrainalaiset käyttävät etulinjassa liikkeentunnistimia.
– Kun liikkeemme havaitaan, saamme niskaamme kaiken mahdollisen tulen – kranaatinheittimistä konekivääreihin.
Hänen mukaansa ukrainalaisten järjestelmää voidaan käyttää kauko-ohjauksella.
Venäläiset etenivät äskettäin Kupjanskin, Pokrovskin ja Velykomykhailivkan suunnilla, selviää ISW:n tilannekatsauksesta.