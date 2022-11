Miehittäjän epätoivo kasvaa: Tshetsheenit pakottavat siepattuja kaivamaan juoksuhautoja

Venäjän puolella Ukrainassa taistelevat tshetsheenisotilaat sieppaavat ihmisiä ja pakottavat heidät kaivamaan juoksuhautoja ainakin kolmessa kylässä Melitopolin piirikunnassa, kertoo uutissivusto Ukrainska Pravda.

Melitopol sijaitsee Zaporižžjan alueella Etelä-Ukrainassa.

– He (miehittäjät) jatkavat siviiliväestön terrorisoimista saadakseen heidät mukaan linnoitusten rakentamiseen. Ensin he lupasivat 80 000 ruplan (1 260 euroa) kuukausipalkan linnoitustöihin osallistuville. Mutta halukkaita ei löytynyt, joten miehittäjät turvautuivat uhkauksiin, sanoo Melitopolin pormestari Ivan Fedorov.

Hän pelkää, että miehittäjät pakottavat linnoitustöihin suostuvia ihmisiä taistelemaan Venäjän joukoissa.

Ukrainan joukot valtasivat Hersonin kaupungin takaisin venäläisiltä miehittäjiltä viime viikonloppuna. Herson on samannimisen hallinnollisen alueen pääkaupunki Etelä-Ukrainassa Dnepr-joen rannalla.

Venäjä rakentaa uusia puolustusasemia Dnepr-joen itäpuolella hidastaakseen ukrainalaisten etenemistä kohti Krimin niemimaata.

