Miehittäjä häätää ukrainalaisia kodeistaan, muuttaa tilalle omat perheensä

Ukrainan kansallinen vastarintaliike kertoo, että on tiedossa useita tapauksia, joissa Venäjän miehitysjoukot ovat häätäneet kodeistaan paikallisia, jotka on tuomittu Ukraina-myönteisyydestä.

Häätöjen jälkeen tuomittujen asuntoihin on siirretty asumaan miehitysjoukkojen perheitä. Vastaavaa toimintamallia sovelletaan myös miehitysalueilta evakuoituneiden ukrainalaisten asuntoihin.

Aiemmin Verkkouutiset on kertonut vastaavankaltaisista toimista miehitetyssä Mariupolissa. Siellä häädettyjen ukrainalaisten tilalle on siirretty miehitysjoukkojen sotilaita ja virkamiehiä. Nyt toimet on siis laajennettu koskemaan myös miehittäjien lähipiiriä.

Vastarintakeskus toteaa, että kyse on Venäjän politiikasta, jonka tarkoitus on muuttaa miehitettyjen alueiden väestörakennetta. Se toteaa myös, että alue kuuluu todellisuudessa Ukrainalle ja se tullaan myöhemmin vapauttamaan.

