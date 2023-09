Miehitetyssä Ukrainassa järjestetään tekaistut vaalit, äänestys on jo alkanut

Venäjä järjestää vaalit miehittämillään alueilla Ukrainassa. Britannian sotilastiedustelun katsauksen mukaan äänestys on jo aloitettu Zaporizzjan ja Mariupolin alueilla. Muualla vaalit pidetään tämän viikon lopulla.

Kyse on täysin tekaistuista vaaleista, joilla Kreml pyrkii rakentamaan perusteita miehitykselle. Ehdokkaita on yli tuhat. Pätevistä, kokeneista ja halukkaista ehdokkaista kerrotaan kuitenkin olevan pulaa. Itsenäisiä ehdokkaita ei myöskään ole vaan vaihtoehdot rajoittuvat Kremlin hyväksymiin puolueisiin. Venäjän miehityshallinnon äänestysrekistereihin kirjaamia äänestäjien määriä kuvataan myös reilusti liioitelluiksi.

Kremlin suorittamien ”mielipidemittausten” perusteella Venäjän valtapuolue Yhtenäisen Venäjän ehdokkaiden arvioidaan saavan noin 80 prosentin kannatuksen valevaaleissa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 September 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 5, 2023