Mia Laiho pyrkii kokoomuksen varapuheenjohtajaksi

Kokoomuksen kansanedustaja, lääketieteen tohtori Mia Laiho kertoo olevansa ehdolla kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Puoluekokous järjestetään Tampereella kesäkuussa.

– Suomi on monin osin uuden edessä. Turvallisuuskysymysten lisäksi tarvitsemme erityisen vahvaa sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista. Sitä tarjoan niin kansanedustajana suomalaisille kuin myös varapuheenjohtajaehdokkaana puolueellemme. Ihmisten hyvinvoinnin kysymykset ovat myös taloudellisesti kestävän yhteiskunnan kulmakiviä. Hyvinvointialueet ovat vasta aloittaneet toimintansa ja monia korjauksia on tehtävä. Kyse on ihmisten elintärkeistä palveluista, jotka ovat sekä talouden että hyvinvoinnin perusta, Laiho kirjoittaa tiedotteessaan.

Laiho toimii tällä hetkellä muun muassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajana, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana, sivistysvaliokunnan jäsenenä ja Lastenliiton puheenjohtajana. Kansanedustajana Laiho on toiminut vuodesta 2018.

– Kolmen nuoren äitinä ja iäkkäiden vanhempien tyttärenä sekä entisenä päivystysten sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtajana tunnen järjestelmämme sekä ihmisten eri elämäntilanteiden haasteet perinpohjin. Lasten ja perheiden palvelut, laadukkaan peruskoulun merkitys sekä oikea-aikainen apu ja tuki kaikissa elämäntilanteissa vauvasta vaariin ovat asiat, jotka ovat lähellä sydäntäni, Laiho lisää.

– Olen saanut lukuisia yhteydenottoja ja kannustusta lähteä ehdolle. Olen nöyrin mielin käytettävissä puolueemme varapuheenjohtajaksi, Laiho kirjoittaa tiedotteessaan.