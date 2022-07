Mia Laiho: Nuorten huumekuolemiin puututtava kiireellisesti

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen päihdehoitoon pääsyn parantamisesta ja hoitotakuun ulottamisesta päihdepalveluihin.

– On selvää, että asiaan on nyt kiireellisesti puututtava. Huumeiden käyttö, kokeilut ja kuolemat ovat yleisempiä kuin koskaan, samalla kun päihdepalvelut ovat retuperällä. Erityisesti nuorten puolesta huolestuttaa, kun juuri heille suunnattuja vieroitushoitopaikkoja ei ole, Laiho sanoo tiedotteessaan.

Hän toteaa hoitojonojen olevan tällä hetkellä kohtuuttomia. Päihdehoitoa tarvitseva nuori ei voi odottaa useita kuukausia.

– On kohtuutonta, että hoitoa saa vasta sitten, kun tilanne on erittäin hankala ja perheen tilanne erittäin tulehtunut tai lapsi on jouduttu jo huostaanottamaan. Nuoria putoaa ja syrjäytyy päihdeongelmien takia myös jatkuvasti koulutuksesta ja työelämästä, Laiho jatkaa.

– Tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti raskasta.

Hallituksen esitys hoitotakuun tiukentamisesta ei koske päihdehoitoon pääsyä. Laiho pitää tätä käsittämättömänä.

– Hoitotakuu on ulotettava myös päihdepalvelujen saantiin ja hoitoonpääsyyn. Myös mielenterveyspalveluihin pääsy pitää turvata päihdepotilaille samaan aikaan. Ei voida hoitaa vaan toista, jos nuorella on päihde- että mielenterveysongelmia, Laiho huomauttaa.

Suomessa huumekuolemat painottuvat Euroopan keskiarvoa nuorempiin ikäryhmiin. Joka viikko huumeisiin menehtyy vähintään yksi nuori.

– Kysyinkin kirjallisessa kysymyksessäni ministeri Aki Lindéniltä (sd.), mihin toimiin hän aikoo ryhtyä huolestuttavasti kasvaneiden huumekuolemien takia, aiotaanko nuorten päihdehoitopaikkoja lisätä ja ulottaa päihdehoitoon pääsy hoitotakuuseen, Laiho kertoo

– Jokainen huumekuolema ja myös päihteiden takia syrjäytynyt nuori on perheen ja läheisen inhimillisen tragedian lisäksi hälytysviesti yhteiskuntamme ja järjestelmämme epäonnistumisesta elämän ja terveyden suojelemisessa, hän päättää.