Mia Laiho: Kotihoidon laatua on parannettava

Kansanedustaja (kok.) Mia Laiho käsittelee uuden Suomen blogitekstissään kotihoidon tilaa ja viime viikkoina ilmenneitä hoivaa koskevia epäkohtia.

– Laadukas ja riittävä kotihoito on ikääntyvälle väestöllemme välttämätöntä, kun tavoitteena on turvata ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

Kotiin tarjottavat palvelut ovat kansanedustajan mukaan ensisijaisia raskaampien palvelujen, kuten ympärivuorokautisen palveluasumisen, sijaan. Laiho korostaa, että kotihoidon sisältöön ja laatuun on panostettava, jotta ikäihmisten oikeudet toteutuvat ja palvelujen laatu voidaan varmistaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syksyllä 2025 julkaisemassa raportissa todetaan, että kotihoidon asiakkaista 54 prosenttia koki saamansa avun täysin riittäväksi vuonna 2024, mikä on heikentynyt vuodesta 2022. Asiakkaista 39 prosenttia oli täysin tyytyväisiä hoitajien asiakaskäyntien kestoon.

Esihenkilöt raportoivat eniten puutteita henkilöstön määrässä suhteessa asiakkaiden tarpeisiin sekä käyntien ajoituksessa. Asiakassuunnitelmassa suunnitellut asiakastunnit toteutuivat vain 52 prosentissa yksiköistä, ja joka viides asiakkaiden läheisistä koki kuormittumista, erityisesti silloin, kun läheisellä oli muistisairaus.

– Tulokset vaihtelevat hyvinvointialueittain, ja valitettavasti monen iäkkään arki ei vastaa sitä, mitä on luvattu ja suunniteltu, Laiho sanoo.

Hyvinvointialueiden palvelujen tavoite on yhdenvertaisuus, mutta raportin mukaan alueiden välillä on suuria eroja. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa suunnitellut palvelutunnit toteutuivat vuonna 2024 useimmin (86 % yksiköistä), kun taas Helsingissä harvimmin (11 % yksiköistä).

Laiho toteaa, että hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne ei näytä selittävän tuloksia, ja suurilla, kasvavilla alueilla palvelut toteutuvat heikommin, vaikka väestö ikääntyy.

– Kotihoidon osalta olisi tärkeää määritellä valtakunnallisesti, mitä riittävä kotihoito tarkoittaa, miten laatua mitataan ja valvotaan.

Myös kielitaidolla on Laihon mukaan merkitystä hoivan laatuun ja turvallisuuteen sekä työhyvinvointiin. Laiho korostaa, että kotihoidon tulee olla turvallista ja laadukasta riippumatta asuinpaikasta.

– Hoivan saatavuutta ja laatua on valvottava riittävästi sekä hyvinvointialueilla että valtakunnallisesti, jotta jokainen ikääntynyt saa tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Kun kotona ei enää selviä, ympärivuorokautisen hoivan paikka tulee järjestää sujuvasti, huomioiden yksilölliset tarpeet ja itsemääräämisoikeus.