Meteoriitti rysähti katon läpi Saksassa

Useiden rakennusten kerrotaan kärsineen vahinkoja.
Meteoriittien osuminen rakennuksiin on harvinaista. / Florian I / fireballs.imo.net
Meteoriittien osuminen rakennuksiin on harvinaista. / Florian I / fireballs.imo.net

Meteoriitti rysähti asuintalon katon läpi Koblenzissa läntisessä Saksassa sen jälkeen, kun vaikuttava tulipallo oli valaissut taivaan Länsi-Euroopassa sunnuntai-iltana 8. maaliskuuta.

Tulipallosta ilmoitettiin yli 2800 havaintoa International Meteor Organization IMOn verkkopalveluun.

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin kymmeniä videoita. Silminnäkijät kertoivat kuulleensa useita pamahduksia, kun meteori hajosi ilmakehässä sataen kiviä pitkin Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltiota. Tulipallo havaittiin myös Ranskassa, Belgiassa ja Alankomaissa.

– Meteori vain hajosi silmieni edessä, kertoi yksi silminnäkijä X:ssä julkaisemansa kuvan kanssa, jossa näkyi savujuova tummenevalla taivaalla.

Saatavilla olevien tietojen mukaan meteoriitin kappaleita on jo löydetty Koblenzin Külsin alueelta. Vaikka Saksan mediassa kerrotaan useiden rakennusten kärsineen vahinkoja, kukaan ei loukkaantunut. Suurimman löydetyn kappaleen kerrotaan tehneen jalkapallon kokoisen reiän talon kattoon.

Saksalaislehti Bild on julkaissut kuvia väitetyistä meteoriitin kappaleista.

Ilmakehään tulee miljoonia meteoreja joka vuosi, mutta useimmat niistä palavat kokonaan ilmakehässä. Kirkkaina öinä voi nähdä useita meteoreja tunnissa.

Maan pinnalle arvioidaan putoavan noin 10 000 meteoriittia vuodessa, mutta niistä löydetään vain muutama sata. Suurin osa meteoriiteista putoaa meriin. Meteoriittien osuminen rakennuksiin on harvinaista.

Saksassa edellinen tapaus oli 25. huhtikuuta 2023, jolloin 6,7 senttimetriä halkaisijaltaan ollut meteoriitti tuli omakotitalon katon läpi Schleswig-Holsteinissa.

