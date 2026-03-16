Merivartiosto pelasti loukkaantuneen kuutin

Suomenlahden merivartioston partio pelasti lauantaina loukkaantuneen kuutin Rönnskärin eteläpuolelta Kirkkonummen edustalla. Eläin kuljetettiin ensin Porkkalan merivartioasemalle ja sieltä jatkohoitoon Korkeasaaren eläintarhaan.
Suomenlahden merivartiosto kertoi tapauksesta viestipalvelu X:ssä. Merivartioston mukaan partio havaitsi kuutin jäällä ja otti sen kyytiin.
Tapaus osuu aikaan, jolloin hylkeenpoikasia voi liikkua jäällä ja rannikkoalueilla kevättalven aikana. Loukkaantuneen tai muutoin heikossa kunnossa olevan eläimen selviytyminen luonnossa voi olla vaikeaa.
Korkeasaari on aiemmin kertonut, että sen villieläinsairaala on Suomen ainoa eläinhoitola, jossa kuntoutetaan hylkeenpoikasia. Viime keväänä sairaalasta palautettiin hoidossa olleita harmaahylkeen kuutteja takaisin mereen.