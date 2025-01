Merikaapeli katkesi Taiwanissa – ”huolestuttava trendi”

Taiwan on pyytänyt Etelä-Korealta apua kiinalaisaluksen tutkinnassa, jonka epäillään katkaisseen merenalaisen kaapelin maan pohjoisrannikolta perjantaina 3. tammikuuta. Asiasta kertoi Financial Times.

Taiwanin teleoperaattori Chunghwa Telecom ja Taiwanin rannikkovartiosto kertoivat lauantaina, että kiinalaisomisteisen rahtialuksen uskottiin aiheuttaneen vaurioita tietoliikennekaapelille.

– Tämä on uusi tapaus erittäin huolestuttavasta maailmanlaajuisesta sabotaasitrendistä merenalaisia ​​kaapeleita vastaan. Näissä tapahtumissa mukana olevat alukset ovat tyypillisesti romutettuja aluksia, joilla ei ole juurikaan ylipäätään muuta toimintaa. Tämäkin on erittäin huonossa kunnossa. Se on samanlainen kuin alukset, jotka ovat osa Venäjän ”varjolaivastoa”, kuvaa taiwanilainen kansallisen turvallisuuden korkea virkamies alusta FT:lle.

Datayhteydet onnistuttiin palauttamaan välittömästi reitittämällä ne muille kansainvälisille merenalaisille kaapeleille.

Taiwanissa on kuitenkin huolta siitä, että Kiina voisi katkaista Taiwanin ulkoiset viestintäyhteydet mahdollisissa yrityksissä liittää maa osaksi Kiinaa.