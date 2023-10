Mepin mukaan komission esitys vaarantaa Euroopan puolustuksen

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa on kerännyt laajan europarlamentaarikkojen ryhmittymän kahdeksasta eri jäsenmaasta ja viidestä eri poliittisesta ryhmästä vaatimaan komissiota keskeyttämään lyijykieltoa koskevat toimet kymmeneksi vuodeksi.

Sarvamaan mukaan vetoomus ei tähtää hankkeen hautaamiseen, vaan tasapainoisemman ratkaisun löytämiseen, jotta mahdollinen rajoitus ei vaaranna EU:n turvallisuutta ja puolustusta.

Hän ryhtyi toimeen, koska komission aikaisemmat vastaukset reserviläistoiminnan, ammustuotannon ja ampumaratojen toiminnan jatkamisen saralla eivät ole olleet riittäviä.

– Olen jo kahden vuoden ajan vaikuttanut asiaa valmisteleviin tahoihin, ja tällä vetoomuksella halusin hakea tukea laajasti edustajilta erityisesti jäsenvaltioista, joissa on käytössä asepalvelus, toteaa Sarvamaa tiedotteessaan.

Hän katsoo, että komissio on jokaisessa vastauksessaan mennyt viranomaispoikkeuksen taakse.

– Avoinna on kuitenkin edelleen se, miten komissio aikoo tulkita reserviläistoimintaa suhteessa uuteen rajoitukseen. Mahdollisella uudella rajoituksella on lisäksi merkittäviä vaikutuksia liittyen patruunoiden saatavuuteen, kustannuksiin ja esimerkiksi poliisin käytettävissä olevien ampumaratojen vähenemiseen, sanoo Sarvamaa.

Hänen mukaansa sisäministeriön poliisiosaston lausunto asian tiimoilta on yksiselitteinen.

– Esimerkiksi poliisi on useilla paikkakunnilla täysin riippuvainen ulkopuolisten hallinnoimista ampumaradoista. Sama pätee reserviläistoimintaan. Lyijyluotien käytön kieltäminen vähentäisi merkittävästi sekä metsästys‐ että ampumaurheiluharrastusta ja siten myös harrastusten edellyttämien ampumaratojen määrää, toteaa Sarvamaa.

Lisäksi Sarvamaan mukaan on tärkeää huomata, että siviiliammuksia valmistetaan samoissa tuotantolinjoissa kuin lyijypohjaisia sotilastarvikkeita.

– Komission ajama rajoitus merkitsisi tuotantolinjojen ja valmistuslaitteiden uudelleensuunnittelua ja valmistusmenetelmien merkittävää muuttamista.

– On ristiriitaista, että samaan aikaan komissio on aloittanut 500 miljoonan euron hankeen, jonka tarkoituksena on lisätä tuotantokapasiteettia Euroopan ammuspulan ratkaisemiseksi. Toteutuessaan ehdotettu rajoitus lyijyn saralla nimenomaan vaikeuttaisi ammustuotantoa, huomauttaa Sarvamaa.

Komission on tarkoitus antaa oma ehdotuksensa lyijynkäytön rajoitukseksi lokakuun lopulla.

Sarvamaalle on herännyt kysymys, kenen puolelle komissio asiassa asettuu.

– Onko se johdonmukainen omien strategisten painopisteidensä puolustamisessa ja Euroopan turvallisuuden kehittämisessä vai kääntääkö se lopulta takkinsa unohtaen unionin kokonaisedun, hän kysyy.