Mepeiltä arvostelua Jussi Halla-ahon näkemyksille venäläissotilaiden demonisoinnista

Keskustelu venäläissotilaiden demonisoinnin välttämättömyydestä herättää kritiikkiä ja hämmennystä suomalaisissa europarlamentaarikoissa. Asiaa kommentoivat perjantaina etämeppikahveilla paikalla olleet Heidi Hautala, Elsi Katainen, Miapetra Kumpula-Natri sekä Henna Virkkunen.

Keskustelu nousi esiin, kun eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho kirjoitti Facebookissa, että ”jos venäläisten sotilaiden tappaminen tässä tilanteessa on oikein ja välttämätöntä, myös kaikki, mikä edistää heidän tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä. Demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on oikein ja välttämätöntä.”

Europarlamentaarikko Heidi Hautala ei näe vihollisen demonisoinnille perusteita ja pelkää monien sotarikosten saavan tällaisesta ajattelusta lisäpontta:

– Sodalla on olemassa säännöt ja minusta ei ole minkäänlaisia perusteita ajatella, että vihollinen täytyisi dehumanisoida.

– Minusta tällainen on vaarallista ja olen sitä mieltä, että ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan ei pitäisi käyttää tällaisia puheenvuoroja, Hautala jatkaa.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen luonnehtii Halla-ahon puheita ”oudoiksi” ja Miapetra Kumpula-Natri arvioi niiden vievän keskustelua Ukrainan sodan tavoitteista väärään suuntaan:

– Minusta tässä ei pidä lähteä siitä, että haemme venäläisuhreja, vaan pitää sodan syytä jatkossakin selkeästi esillä. Venäjä tuli rajan yli itsenäisen valtion puolelle ja se pitää saada sieltä pois. Se on se pääasia.

Kumpula-Natri viittaa myös sodan sääntöihin ja korostaa EU-maiden tekevän paljon töitä sen eteen, että venäläisten tekemistä sotarikoksista saadaan todistusaineistoa.

– Itse en pidä hyvänä keskustelua venäläisten demonisoinnista. Minusta sentyyppiseen ei ole mitään tarvetta. Tällainen ihmisryhmien demonisointi ei ole koskaan johtanut mihinkään hyvään. Ukraina puolustaa omaa maataan ja meillä on kansainvälisen oikeuden mukaan oikeus ja velvollisuuskin auttaa tässä Ukrainaa. Ja tämän mukaan me toimimmme kansainvälisten sääntöjen mukaan, kommentoi europarlamentaarikko Henna Virkkunen.