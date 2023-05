”Menneen vuosisadan rakenteissa roikkuminen ei ole työntekijöiden etu”

Monet palkansaajat ovat ymmärtäneet, ettei ay-liikkeen vanhoissa rakenteissa roikkuminen ole heidän etujensa mukaista. Näin arvioi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, joka puhuu lämpimästi paikallisen sopimisen puolesta. Romakkaniemi kommentoi asiaa Twitterissä.

– Vaikuttaisi, että suurimmalla osalla duunareistakin on suomut jo pudonnut silmiltä, ja he ymmärtävät, ettei SAK:laisen ay-liikkeen menneen vuosisadan rakenteissa roikkuminen ole työntekijöiden etu. Siksi PS on jo suosituin puolue heille.

– Suomen talous ei ole kasvanut 15 vuoteen, Romakkaniemi toteaa.

Romakkaniemen mukaan ay-liikkeen on tunnustettava uudistusten tarve.

– Vastaus parempaan tuottavuuskehitykseen, kasvuun ja palkkoihin yli ajan on lakisääteisesti mahdollistettu, nykyistä vapaampi paikallinen sopiminen kaikissa yrityksissä.

Paikallisen sopimisen hyötyjä ovat Romakkaniemen mukaan joustavuuden ohella kilpailukyvyn vahvistaminen, kun yrityksissä on mahdollisuus reagoida nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja kilpailutilanteisiin. Paikallinen sopiminen osallistaisi myös työntekijöitä nykyistä paremmin, Romakkaniemi kirjoittaa.

– Paikallisesti sopien työntekijät voivat osallistua aktiivisemmin työehtojensa määrittelyyn. Tämä lisää työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä, parantaa työilmapiiriä sekä johtaa tehokkaampaan työskentelyyn, hän arvioi.

Romakkaniemi arvostelee etenkin SAK:laista ay-liikettä uudistusten jarruttamisesta, tosin kuin Suomen verrokkimaissa

– SAK:lainen ja osin STTK:lainen ay-liike on ollut koko tämän vuosituhannen puolella neliraajajarrutuksessa näiden uudistamistarpeista edessä.

– Esim. Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa asiat tehdään paremmin. Siksi ne pärjäävät meitä niin paljon paremmin. Onneksi muutos on lähellä, Romakkaniemi ennustaa.

