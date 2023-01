Menettääkö Vladimir Putin otettaan? Kaksi tapausta paljastaa paljon

Arvostettu Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti löytää Venäjän presidentti Vladimir Putinin viime aikojen käytöksestä hyviä esimerkkejä Venäjän diktaattorin kasvavasta heikkoudesta.

Putin ryöpytti tällä viikolla julkisesti Venäjän varapääministerinä viime kesästä lähtien toiminutta kauppa- ja teollisuusministeri Denis Manturovia. Putin syytti ministeriä siviili- ja sotilaslentokoneiden tuotantoon liittyvistä viiveistä ja sanoi, että hankkeissa on kestänyt liian pitkään. Julkinen nöryytys kesti minuutteja ja Putin näytti menettävän malttinsa.

Toisena esimerkkinä Galeotti pitää Venäjän yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovin nimitystä Ukrainan sodan johtoon. Gerasimovia edeltänyt kenraali Sergei Surovikin oli ehtinyt toimia tehtävässä vain kolme kuukautta. Venäjän keskeisiä kenraaleja on muutenkin kierrätetty Ukrainassa tiuhaan.

Lähteitä Kremlin sisäpiirissä omaava Venäjän politiikan asiantuntija Tatjana Stanovaja arvioi aiemmin tällä viikolla, että ratkaisu kertoo Moskovan sisäisestä valtapelistä ja Putinin epäröinnistä eli valtaklikkien välillä. Stanovajan mukaan Putin näyttää antavan tilaisuuksia heille, jotka milloinkin hänet onnistuvat vakuuttumaan.

Stanovaja muistutti Putinin kyykyttäneen toistuvasti julkisestikin monia korkeita alaisiaan ja jopa turvallisuuspalvelu FSB:n kaltaisia keskeisiä instituutioita.

– Kaikki ovat ”idiotteja”, mutta muita ei ole – näin Putin suhtautuu alaisiinsa. Tämä on logiikka päätöksen [Gerasimovin nimitys] takana. Todellisuudessa ongelma eivät kuitenkaan ole ihmiset vaan edessä olevat tehtävät, Stanovaja sanoi.

Mark Galeotti on Twitter-arviossaan samalla linjalla. Hänen mukaansa Putin lähestyy johtamista amatöörimäisesti ja henkilökeskeisesti. Asiantuntijan mukaan Putin olettaa, että asiat voidaan korjata ”maagisesti” kulisseissa – aivan kuin ministeri Manturov voisi pelastaa pakotteiden kuristaman Venäjän ilmailuteollisuuden ja luoda uusia moottoreita tyhjästä.

– Gerasimovin kannattaa ottaa tästä opiksi, Galeotti sanoo.

Hänen mukaansa tämä osoittaa Vladimir Putinin lähestymistavan.

– Jos asiat eivät järjesty heti, ei kyse ole ylittämättömistä rakenteellisista syistä, joita Kremlin epäpätevyys ja korruptio yleensä pahentavat vaan siitä, ettei joku yritä tarpeeksi kovasti – tee enemmän!, hän avaa sarkastisesti Putinin ajattelua.

Mark Galeottin mukaan Venäjän johtajan selvästi heikkenevä kyky ymmärtää alaisia, joista hän on riippuvainen ja työskennellä heidän kanssaan on osasyy hänen johtajuutensa heikkenemiseen.

Manturovin ryöpytys on nähty myös yrityksenä maalata Vladimir Putinista taas kuvaa osallistuvana johtajana. Syvimpänä korona-aikana eristykseen vetäytynyt presidentti on esiintynyt joulukuun jälkeen julkisuudessa paljon aiempaa enemmän.

