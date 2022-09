Melitopolissa räjähdyksiä, kansanäänestyksen järjestäjät kohteena

Venäjän miehittämässä Melitopolin kaupungissa on keskiviikkona raportoitu kahdesta räjähdyksestä, kertoo Meduza.

Ensimmäinen räjähdys tapahtui rakennuksessa, jossa valmistellaan miehitettyjen alueiden niin sanottuja kansanäänestyksiä. Asiasta kertoi alueen miehityshallinnon johtaja Vladimir Rogov, joka kutsui pommi-iskua ”terroristihyökkäyksestä” ja syytti siitä Ukrainaa.

Asian vahvisti myös Melitopolin pormestari Ivan Fedorov. Venäläismiehittäjien karkoittama pormestari kertoi, että vauriotunut rakennus oli Yhtenäinen Venäjä -puolueen rakennus. Hän kuvaili, että iskulla otettiin jälleen ”askel kauemmaksi” väärennetystä ja tekaistusta kansanäänestyksestä.

Sosiaalisessa mediassa on kerrottu myös toisesta iskusta, kun omatekoinen pommi räjähti omakotitalon portilla. Talossa asui tiettävästi kansanäänestystä järjestävän vaalitoimikunnan jäsen.

Melitopolin kaupunki sijaitsee Zaporižžjan alueella Etelä-Ukrainassa. Kenenkään ei ole kerrottu loukkaantuneen räjähdyksissä.

Ukrainan armeija ei ole Meduzan mukaan kommentoinut tapahtumia.

Ukrainian partisans blow up Putin party's HQ in occupied Melitopol

The HQ of the "We are together with Russia" movement, organized by Putin's party United Russia, was blown up on 7 Sept; it was preparing the sham referendum to legalize occupation https://t.co/4nmVKwSUPq pic.twitter.com/7wtYugpEF3

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 8, 2022