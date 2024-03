Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n luottamusindikaattorin tuloksissa teollisuuden luottamus kääntyi laskuun. Rakentamisessa aavistus nousua, muut päätoimialat ennallaan.

– Yrityksissä luottamuksen nousu antaa odottaa yhä itseään. Luottamuksessa pohjakosketus on jo takanapäin, mutta nopeaa nousua taloudessa ei ole lähikuukausinakaan näköpiirissä. Suomen talous kulkee heikoilla kevätjäillä, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Teollisuudessa luottamusta mittaava saldolukema oli maaliskuussa -13. Luottamus laski kahden pisteen verran edelliskuun tasolta. Luottamusindikaattori on yhä selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Maaliskuussa rakentamisen luottamusta kuvaava saldoluku nousi arvoon -40. Saldoluku oli kaksi pistettä enemmän kuin helmikuun lukema. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7.

Palveluiden luottamus pysyi ennallaan maaliskuussa. Luottamusta mittaava saldoluku oli -4. Palvelualojen indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +11.

Vähittäiskaupassa luottamus pysyi maaliskuussa ennallaan edelliskuun lukemassa -12. Pitkän aikavälin keskiarvo on -1.

Pakarinen toteaa, että ”rakentamisen luottamus pysyi pohjamudissa, eikä ihme, sillä asuntorakentamisessa ei ole rakennuslupien puolesta ollut koskaan näin hiljaista”.

– Teollisuuden investoinnit eivät ota vielä tänä vuonna tuulta alleen ja taloutta tähän asti kannatellut yksityisen kulutuksen kiihtyminen lasketaan korkojen laskun varaan. Aliarvioimme investointien alakulon vaikutuksia talouteen tällä hetkellä. Tästä vuodesta tulee heikko, ei siitä pääse mihinkään, hän summaa.

-Pakarisen mukaan tuoreimmissa talousennusteissa ei myöskään huomioida poliittisten lakkojen vaikutuksia bruttokansantuotteeseen.

– Siksi on selvää, että talousennusteissa on yhä korjausvaraa heikompaan. Samalla vaikeutuu julkisen talouden sopeutusurakka. Meillä on edessä (Raimo) Sailaksen listan kokoinen sopeuttaminen. Mahdollisesti jopa isompikin, arvioi Pakarinen.