Näin suuri verkkohäiriö vaikuttaa Suomessa

Finavialta kerrotaan muun muassa Ilta-Sanomille, että maailmanlaajuinen tietoliikennehäiriö voi näkyä Suomessa joidenkin lentoyhtiöiden lähtöselvitysten hitautena.

Koska lentoliikenne on maailmanlaajuisesti linkittynyt ala, myöhästyminen maailmalla voi näkyä myöhästymisenä myös Suomen kentillä. Finavian saapuneiden lentojen luettelosta näkyykin, että moni Suomeen saapuva lento on tällä hetkellä tulossa perille myöhässä.

Microsoftiin ja tietoturvayhtiö Crowdstrikeen linkitetyt ongelmat ovat vaikuttaneet lukuisiin lentoyhtiöihin ympäri maailmaa ja koneita on jäänyt kentille.

Finnairin viestinnästä kerrotaan Iltalehdelle, että käytössä on eri järjestelmät kuin ongelmista kärsivillä lentoyhtiöillä. IT-ongelmia ei toistaiseksi ole havaittu.

Osuuspankki OP:n viestinnästä todetaan IL:lle, että ongelmat näkyvät OP:n Sijoituskumppanin ja osakesäästötilien toiminnassa. Muut palvelut toimivat normaalisti.

Ylen mukaan Suomessa häiriö vaikutti uutistoimisto STT:n toimintaan aamulla ja aamupäivällä.

Lentoliikenteen lisäksi verkkohäiriö on vaikuttanut laajasti muun muassa pankkeihin ja sairaaloihin eri maissa, jonka takia muun muassa kiireettömiä leikkauksia on peruttu.

Yhdysvalloissa hätänumero 911 on lakannut The Times -lehden mukaan toimimasta useissa osavaltioissa. Britanniassa ongelmia on BBC:n mukaan junaliikenteessä, terveydenhuollon ajanvarauksessa sekä lääkeresepteissä.

Tietoturvayhtiö With Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen kuvailee verkkohäiriötä Helsingin Sanomissa historialliseksi, mahdollisesti jopa suurimmaksi päätelaitepuolen ongelmaksi koskaan.

– Kun kyse on päätelaiteohjelmistosta, se pyörii nimenomaan joka ikisellä tietokoneella, jolloin mahdollisen ongelman mittaluokka on suuri, Hyppönen kertoo.

Suomessa ongelmia on varsin vähän Hyppösen mukaan siksi, että suomalaiset yhtiöt eivät yksinkertaisesti käytä amerikkalaisen Crowdstriken ohjelmistoja.

Crowdstrike on yksi maailman suurimmista päätelaitteiden tietoturvaa toimittavista yrityksistä ja sen asiakkaina on nimenomaan suuryhtiöitä.