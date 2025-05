Tšetšeenipäällikkö Ramzan Kadyrov pyytää eroa

Venäjän liittovaltioon kuuluvan Tšetšenian tasavallan johtaja Ramzan Kadyrov pyytää Venäjän presidentti Vladimir Putinilta eroa tehtävästään Tšetšenian johtajana. Kadyrov kertoi asiasta Chechnya Segodnya -uutiskanavalle kun häneltä kysyttiin hänen terveyteensä liittyvistä erohuhuista.

– Minäkin olen kuullut näitä huhuja. Minä olen pyytänyt eroa tehtävästäni. Muilla ihmisillä voi olla omanlaisiaan näkemyksiä, mutta itse toivon että pyyntöni saa tukea, Kadyrov sanoi.

Hän viittasi muunlaisilla näkemyksillä siihen, että hän ei päätä erostaan itse, vaan hän on pyytänyt eroa, ja päätöksen tekee Vladimir Putin.

Checnya Segodnyaa lainaavat myös venäläinen RBK-kanava ja valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti. Kreml ei tiistaina illalla ollut venäläisten medioiden pyynnöstä huolimatta kommentoinut asiaa.

Huhut 49-vuotiaan Kadyrovin heikkenevästä terveydestä ovat kiertäneet jo ainakin koko kuluvan vuoden. Viimeksi maanantaina riippumaton Novaja Gazeta julkaisi laajan artikkelin, joka summasi tietoja Kadyrovin sairaalamatkoista Moskovaan. Artikkelin esirivillä kerrottiin, että ”Kadyrovin sairaus on käynnistänyt suunnitelman vallanvaihdosta Tšetšeniassa. Virkamiehet ripustavat jo mahdollisen seuraajan kuvia toimistojensa seinille”. Viime vuonna Novaja Gazeta kertoi, että Kadyrovia vaivaa parantumaton haimatulehdus. Johtaja itse ei tiettävästi ole asiaa kommentoinut.

Nyt Kadyrovin seuraajapörssi pyörii kiivaana. Vaihtoehtoina on esitelty pääministeri Magomed Daudovia ja Akhmat-erikoisjoukkojen entistä komentajaa, kenraalimajuri Apti Alaudinovia, joka toimii nykyään Venäjän asevoimien sotilaspoliittisen pääosaston apulaispäällikkönä. Alaudinov on nouseva poliittinen tähti, ja uskollinen Putinin linjalle: viimeksi maaliskuussa hän uhosi, että joko Nato-blokki hajoaa ja Venäjä tekee lopun Euroopasta, tai muut pysähtyvät ja hyväksyvät kaikki mahdolliset ehdot ihan vain voidakseen tehdä Venäjän kanssa.

45-vuotias Magomed Daudov puolestaan on Kadyrovin oma luottomies. Häntä on kutsuttu Kadyrovin oikeaksi kädeksi ja ”Kadyrovin verikoiraksi”. Helmi-maaliskuussa Daudov tuurasi Kadyrovia tilaisuuksissa, jotka protokollan edellyttävät valtiorakenteen johtajan läsnäoloa. Hän toi mukanaan Kadyrovin terveiset. Kadyrov itse oli tuolloin ilmeisesti sairaalassa, ja tämän jälkeen Tšetšenian johdon rutiinit alkoivat muuttua.

Kahden Tšetšenian sodan jälkeen voittajavaltio Venäjä nimitti valtion johtoon itselleen uskollisen muftin Ahmat Kadyrovin. Johtaja surmattiin pommilla pääkaupunki Grozynin stadionilla vuonna 2004, ja hänen poikansa Ramzan joutui siirtymään isänsä tehtäviin 28-vuotiaana. Ramzan Kadyrov toimi pääministerinä vuoteen 2007 asti ennen kuin astui nukketasavallan johtoon.

Ramzan Kadyrov on viime vuosina herättänyt huomiota paitsi vahvalla mielenkiinnollaan vapaaottelua kohtaan, myös sosiaalisen median käytöllään. Kadyrov on erittäin ahkera tekemään videoita, joita jakaa Telegram-kanavallaan. Tšetšeniassa johtajan esimerkkiä on seurattu. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan uskollinen Kadyrov lähetti isäntänsä Putinin joukkojen tueksi runsaasti tšetšenialaisia sotilaita. Näiden taistelijoiden into esiintyä sosiaalisessa mediassa on herättänyt niin runsaasti kansainvälistä hilpeyttä, että heitä on kutsuttu yleisesti ”tiktok-taistelijoiksi”.