Matkustatko lemmikin kanssa ulkomaille? Näin laki muuttuu

Kissojen, koirien ja frettien ja lemmikkilintujen siirtoja koskeva lainsäädäntö uudistuu ja sitä aletaan soveltaa 22.4.2026 alkaen.

– Muutokset ovat pieniä, mutta niihin tulee perehtyä, jos matkustaa lemmikin kanssa, Tullin tiedotteessa sanotaan.

Keskeisiä muutoksia ovat, että kissan, koiran tai fretin EU-lemmikkieläinpassi voidaan myöntää vain omistajan asuinmaassa. Lisäksi EU-lemmikkieläinpassin malli uudistuu.

– Jos lemmikillä on olemassa vanhanmallinen passi, uutta ei tarvitse hankkia. 1.1.2028 lähtien myönnetään vain uuden mallin mukaisia passeja, Tulli kertoo.

Kissan, koiran ja fretin mikrosirun täytyy olla maakoodillinen 1.1.2028 alkaen. Lemmikkiä, joka on tunnistusmerkitty mikrosirulla ennen 1.1.2028 ei kuitenkaan tarvitse merkitä uudelleen maakoodillisella mikrosirulla.

Jatkossa myös yksityisautossa saa olla yhteensä enintään viisi lemmikkiä omistajiensa kanssa.

Lemmikkieläimen siirrolla tarkoitetaan tilannetta, jossa lemmikkieläin matkustaa omistajan kanssa tai viiden päivän sisällä omistajan matkasta. Matkan tarkoituksena ei saa olla lemmikin myyminen tai luovuttaminen uudelle omistajalle.