Matkamittareita peukaloidaan yhä useammin myös hybridi- ja sähköautoissa

Matkamittaripetokset eivät ole jakautuneet tasaisesti Suomen käytettyjen autojen markkinoilla. Aiemmin peukaloitiin eniten diesel- ja bensiiniautoja. Nämä suuntaukset ovat kuitenkin muuttumassa, kun hybridi- ja sähköautoja on yhä enemmän Suomen teillä, kertoo autoalan tietoyritys carVertical.

CarVerticalin Suomessa tammikuun 2024 ja maaliskuun 2026 välisenä aikana tarkistamista kaikista bensiiniautoista noin kolmessa prosentissa oli peukaloitu mittarilukema, mikä on eniten kaikkien polttoainetyyppien joukossa. Lähellä perässä seurasivat dieselautot, joissa 2,6 prosentissa oli peukaloitu matkamittari.

– Vaikka matkamittaripetokset koskettavat useammin bensiiniautoja, dieselautojen ajokilometrimäärät ovat yleensä selvästi korkeammat, joten ne ovat houkutteleva kohde huijareille. Dieselautojen matkamittareita onkin käännetty takaisin huomattavasti suurempi ajokilometrimäärä, mikä lisää epärehellisten myyjien mahdollisia tuottoja, carVertical kertoo tiedotteessaan.

Suomessa olevien dieselautojen ajokilometrimäärää oli alennettu keskimäärin noin 105 000 km verrattuna bensiiniautojen alennukseen 78 000 km.

Hybridiautoja koskettavien petosten prosenttiosuus oli pienempi (1,1 %), ja niiden ajokilometrimäärää oli alennettu keskimäärin noin 71 000 km.

Kaikkien vähiten petokset koskettivat sähköautoja. Tutkimuksen mukaan noin 0,5 prosentissa kaikista Suomessa tarkistetuista sähköautoista oli peukaloitu matkamittari. Niiden ajokilometrimäärää oli käännetty takaisin keskimäärin noin 49 000 km.

– Hybridi- ja sähköautojen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja sen myötä myös matkamittaripetoksen riski. Jopa suhteellisen uusia autoja peukaloidaan, joten ostajien on huolellisesti arvioitava kaikkien niiden autojen kuntoa, joiden ostoa he harkitsevat. Jos ostat auton, jossa on väärennetty mittarilukema, saatat maksaa liikaa tuhansia euroja, ja se voi johtaa myös lisäongelmiin huoltoa suunniteltaessa, toteaa carVerticalin autoalan markkinoiden asiantuntija Matas Buzelis.

Nämä ovat eniten peukaloidut sähkö- ja hybridiautomerkit

Poimintoja videosisällöistämme

Sähkö- ja hybridiautojen syvempi analyysi näyttää, mitkä merkit ovat useimmiten huijareiden kohteena Suomessa. Yleensä kyse on suosituista suuren kysynnän malleista.

CarVerticalin tarkistamista sähköautoista mittarilukemaa oli peukaloitu eniten BMW:issä (1,4 %) ja Renaulteissa (1,4 %), joita seurasivat Volkswagen (0,7 %), Škoda (0,7 %) ja Mercedes-Benz (0,5 %).

Hybridiautoista mittarilukemapetoksia löytyi useimmiten Volkswageneista (3,5 %), joita seurasivat Ford (2,3 %), Lexus (1,3 %), Toyota (1,3 %) ja Škoda (0,9 %).

Monet kuljettajat luulevat yhä, että nykyaikaisia autoja ei ole mahdollista peukaloida, mutta todellisuus osoittaa toista.

– Korkeampi ajokilometrimäärä tarkoittaa yleensä akun suurempaa kulumista sähköautoissa, mikä lyhentää niiden toimintamatkaa. Sen vuoksi ostajat yleensä välttävät tällaisia autoja. Tämä saattaa houkutella myyjiä keinotekoisesti alentamaan ajokilometrimäärää ja esittelemään auton kunnon todellisuutta parempana, selittää Buzelis.

CarVerticalin tutkimuksessa analysoitiin niiden ajoneuvojen historiaraportteja, joita yritysasiakkaat ostivat tammikuun 2024 ja maaliskuun 2026 välisenä aikana Suomessa. Raporteista löytyneet mittarilukeman peukalointitapaukset ryhmiteltiin polttoainetyypin ja merkin mukaan, muunnettiin prosenttiosuuksiksi ja luokiteltiin vastaavasti.