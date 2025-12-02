Verkkouutiset

Ihmisiä sateenvarjojen kanssa Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Matias Marttinen IS:lle: Tästä työttömyysluvut johtuvat

  • Julkaistu 02.12.2025 | 18:49
  • Päivitetty 02.12.2025 | 18:49
  • Työmarkkinat
Työministerin mukaan työmarkkinassa näkyy nyt myönteistä virettä.
Suomessa on Eurostatin tuoreiden lukujen mukaan Euroopan toiseksi korkein työttömyysaste, 10,3 prosenttia. Vain Espanja nousee edelle.

– On totta, että viimeiset kaksi vuotta olet olleet Suomelle hyvin vaikeita sekä julkisen talouden että työttömyyden näkökulmasta, työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoi eduskunnassa Ilta-Sanomien mukaan.

Hän myös muistutti, viimeiset kaksi kuukautta työllisten määrä on vahvistunut Suomessa. Vuoden takaiseen nähden Suomessa ollaan ”plussalla” noin 25 000 työllistä.

– Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun meidän työmarkkinassa näkyy tällaista positiivista virettä. Ja olen luottavainen siihen, että tämä hyvä vire jatkuu.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) huomautti, että työllisyys oli lähtenyt heikentymään jo hänen hallituksensa aloittaessa. Nyt täytyisi rakentaa uskoa tulevaisuuteen. Orpon mukaan Suomi on kärsinyt Euroopan maista taloudellisesti eniten Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.

– Minusta tuntuu, että me olemme tehneet sen, mikä on meidän käsissämme. Suurin osa niistä uudistuksista, jotka hallitus on tehnyt, on sellaisia, mitä Suomelle on suositeltu pitkään, Orpo sanoi.

