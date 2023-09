Massiiviset liekit videolla: Lennokki iski Sotshiin

Sotshin lentokentän lähellä Venäjällä on tapahtunut ilmeinen lennokki-isku.

Lentokentän lähellä olevan polttoainevaraston säiliöt räjähtivät varhain aamulla. Paikalta kuvatuilla videoilla (alla) näkyy tuhoutuneista säiliöistä nousevia massiivisia liekkejä ja savupatsaita.

Venäläislähteiden mukaan kyseessä oli ukrainalainen kamikaze-lennokki. Kuten muissakin vastaavissa tapauksissa, Ukraina ei ole myöntänyt eikä kiistänyt iskua.

Ukraina on tehnyt viime aikoina runsaasti lennokki-iskuja syvälle Venäjälle. Lentokenttien lähelle kohdistuneet iskut ovat haitanneet lentoliikenettä merkittävästi. Esimerkiksi Moskovan lentokenttiä on jouduttu sulkemaan jo kauan lähes päivittäin lennokkiuhan takia.

big fire in Sochi, where the fuel tank is on fire 🔥 pic.twitter.com/StIYLBSkxZ — PStyleOne1 (@PStyle0ne1) September 20, 2023

Early this morning fuel tanks near the airport of Adler (Sochi) in Russia exploded. Coordinates: 43°26'05"N 39°56'07"E Source of video: Telegram/Mash#Russia #Sochi pic.twitter.com/wArQNOAVI8 — (((Tendar))) (@Tendar) September 20, 2023