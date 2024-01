Massiivinen tulipalo Venäjällä, taustalla kiista värväyksistä

Pietarissa sijaitseva Venäjän suurimmalle nettikaupalle kuulunut suuri varastorakentunut on tuhoutunut tulipalossa. Varaston omistanut Wildberries-yhtiö on joutunut toistuvasti viranomaisten mobilisaatioratsioiden kohteeksi.

Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut laajassa tulipalossa, joka ulottui 70 000 neliömetrin alueelle ja oli Venäjän hätätilaministeriön luokituksessa vakavin mahdollinen. Toistaiseksi palon syttymissyy on tuntematon.

Sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa näkyy, kuinka palavasta varastosta nousseet savupilvet näkyivät jopa kilometrien päähän.

Ajatuspaja ISW:n mukaan venäläislähteet kertovat, että aiemmin kuluneella viikolla varastolla puhkesi tappelu siirtotyöläisten välillä. Tämän tappelun johdosta viranomaiset päättivät suorittaa ratsian varastoon ja jakaa joillekin työntekijöille käskyjä ilmoittautua asepalvelukseen.

Tapaus ei ole ainoa laatuaan. Venäjän viranomaiset ovat johdonmukaisesti suorittaneet vastaavia ratsioita maahanmuuttajayhteisöihin jakaakseen käskyjä ilmoittautua asepalvelukseen. Viranomaiset ovat myös yrittäneet kiristää maahanmuuttajia ilmoittautumaan palvelukseen vapaaehtoisesti.

Wildberriesin onkin epäilty joutuneen ratsioissa viranomaisten silmätikuksi.

Marraskuussa yhtiön Moskovassa sijaitseva varasto joutui vastaavan ratsian kohteeksi. Tuolloin viranomaiset pidättivät lähes 700 maahanmuuttajaa.

Yhtiö onkin todennut, että ratsiat sen varastoissa ovat paikoittain johtaneet työn keskeytymiseen.

Irlantilaistoimittaja Jason Corcoran huomauttaa X-viestissään, että tuhopoltot ja muut laittomuudet ovat viimeisen kahden vuoden aikana yleistyneet Venäjällä merkittävästi. Sodan alusta lähtien muun muassa varastoja, asevoimien rekrytointitoimistoja ja tehtaita on tuhoutunut selittämättömissä tulipaloissa.

A huge fire ripped through a

St Petersburg warehouse belonging to Russia's biggest online retailer. The blaze covered 70,000 square metres and was rated as a category five, the most serious.

● Russia has been blighted by a rise in arson and lawlessness over the past 2 years. pic.twitter.com/h1VjO9MqAs

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) January 13, 2024