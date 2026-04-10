Massiivinen räjähdys – Ukrainalta uusi täysosuma

Ukrainan räjähdelennokit iskivät yöllä Venäjän Rostovin ja Volgogradin alueille. Paikallismedioiden ja sosiaalisen median julkaisujen perusteella kohteena oli energia- ja logistiikkalaitoksia, joiden toiminta vaikuttaa suoraan Kremlin vientituloihin.

Rostovin alueella Gukovon kaupungissa kerrottiin massiivisesta räjähdyksestä ja laajasta tulipalosta. Paikallisten mukaan palo syttyi drooni-iskun jälkeen ja näkyi laajalle alueelle.

Samanaikaisesti lennokkien kerrotaan osuneen Tyngutan pumppuasemaan Volgograd–Tihoretsk-putkilinjalla. Putki kuljettaa dieseliä Novorossijskin satamaan, mikä tekee siitä keskeisen osan Venäjän energiainfrastruktuuria.

Tulipalon kerrotaan näkyneen kymmenien kilometrien päähän.

Ukraina on tehnyt alkuvuoden aikana lukuisia tuhoisia kaukoiskuja Venäjällä sijaitsevia kohteita vastaan. Suomenlahden pohjukassa sijaitseviin öljysatamiin hyökättiin yhteensä 2 500 räjähdelennokilla.

Venäjän ilmapuolustus on ollut korkeassa valmiudessa, ja Pietarin ilmatila on ollut suljettuna siviililiikenteeltä useita kertoja.

Viime viikolla droonit hyökkäysivät Primorskin eli Koiviston sataman lisäksi Nižni Novgorodin alueelle ja Novorossijskin vientiterminaaliin Mustallamerellä.

Ukraina pyrkii heikentämään Kremlin sotataloutta moukaroimalla öljynjalostamoita, tuotantokohteita ja kuljetukseen liittyvää infrastruktuuria. Energiavienti on keskeinen tulonlähde Venäjälle, ja häiriöt voivat vaikuttaa suoraan valtion rahoituskykyyn.