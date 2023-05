Massiivinen räjähdys muutti yön päiväksi Ukrainassa – tuho paljastui satelliittikuvista

Planet Labs -yhtiön satelliittikuvista näkyy, kuinka iso osa Itä-Ukrainan Pavlohradin kaupungissa sijaitsevasta räjähdysherkkää materiaalia säilövästä varastoalueesta tuhoutui kokonaan aiemmin tällä viikolla tapahtuneen räjähdyksen seurauksena.

Asiasta kertoo The War Zone. Räjähdys tapahtui viime sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Pavlohradissa, joka sijaitsee Dnipropetrovskin alueella.

Venäjän tekemän risteilyohjusiskun sanotaan aiheuttaneen räjähdyksen. Venäjän hallitus myönsi iskut, jotka sen mukaan kohdistettiin Ukrainan tulevaa vastahyökkäystä varten kerättävään materiaaliin.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu videoita (jutun alla) väitetysti Pavlohradissa tapahtuneesta valtavasta räjähdyksestä, joka valaisee öisen taivaan kokonaan.

Räjähdyksen kerrotaan aiheuttaneen voimakkaan paineaallon, joka vahingoitti rakennuksia ja ihmisiä.

Kaupungissa sijaitsee Pavlohradin kemikaalitehdas, joka on ollut pitkään mukana ohjusten ja rakettien tuotannossa.

Yhtiön sanotaan varastoineen käytöstä poistettujen kylmän sodan aikaisten mannertenvälisten SS-24-ohjusten rakettimoottoreita ja muuta räjähdysaltista materiaalia.

#war An explosion at an ammunition depot in Pavlograd, Ukraine on the night of May 1. For a few moments, the night turned into day. pic.twitter.com/BBwKA2fDkZ

— Capt(N) (@Capt_Navy) May 1, 2023