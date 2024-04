Massiivinen ohjusisku repi Ukrainaa – tärkeä voimala liekeissä videolla

Venäjä on tehnyt massiivisen ilmahyökkäyksen Ukrainaan yöllä 11. huhtikuuta, joka kohdistui kriittiseen infrastruktuuriin useilla alueilla.

Hyökkäykset vaurioittivat energiakohteita, mukaan lukien sähköasemia, Harkovan, Kiovan, Zaporižžjan, Odessan ja Lvivin alueilla, uutisoi The Kyiv Independent.

Insinöörit kunnostavat vaurioituneita kohteita, energiaministeri Herman Halushtshenko sanoo.

Ukrainan armeijan mukaan Venäjä oli laukaissut lennokeja, risteilyohjuksia Tu-95-pommikoneista ja Kinzhal-yliääniohjuksia eri alueille.

Räjähdyksistä raportoitiin Harkovissa noin kello 5 aamulla paikallista aikaa. Harkovan alueen kuvernööri Oleh Syniehubovin mukaan alueelle iskettiin ainakin kymmenen kertaa, mikä aiheutti vahinkoa kriittiselle infrastruktuurille.

Harkovan pormestari Ihor Terekhov kertoi lehden mukaan, että sähkökatkoksia on odotettavissa, ja että metro on poissa käytöstä useita tunteja. Hätäsähkörajoitukset otettiin käyttöön alueella kello 6.31.

Yli 200 000 tilaajaa Harkovan alueella jäi ilman sähköä.

Venäjä on tehostanut hyökkäyksiä Ukrainan toiseksi suurinta kaupunkia vastaan ja kohdistunut iskuja kriittiseen infrastruktuuriin ja asuinalueisiin ohjuksilla, liitopommeilla ja lennokeilla. Terekhov sanoi jo 1. huhtikuuta, että Venäjän hyökkäykset olivat tuhonneet ”melkein kaiken” kaupungin energiainfrastruktuurin.

Toisessa laajamittaisessa ohjushyökkäyksessä keskiviikkoiltana käytettiin 82 erityyppistä ammusta, joista 57 ammuttiin alas.

Paikallisten raporttien mukaan Kiovan kaupungin eteläpuolella sijaitseva Trypilskan lämpövoimalaan osui Kinzhal-ohjus ja laitos on kärsinyt vakavia vaurioita. Laitos toimittaa sähköä Kiovan, Tsherkassyn ja Žytomyrin alueille.

The plant supplies electricity to the Kyiv, Cherkasy, and Zhytomyr regions. pic.twitter.com/jdEG1lCT09

❗❗❗The russians hit the Trypilska Thermal Power Plant in the Kyiv region.

Another large-scale missile attack on Ukraine last night. 82 munitions of various types were used, 57 were shot down.

According to local reports, Trypilska Thermal Power Plant, south of the city of Kyiv was hit by a Kinzhal aeroballistic missile and has taken severe damage. pic.twitter.com/eFXijoyBSA

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) April 11, 2024