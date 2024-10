Massiivinen hyökkäys torjuttiin – kolonna liekeissä, Venäjän ajoneuvot pakenivat

Venäjän asevoimat on jatkanut rynnäköitään eri puolilla Ukrainan rintamaa, vaikka hyökkäysoperaatioiden arvioidaankin hidastuneen Donetskin alueen eteläosissa.

Asiantuntijoiden mukaan Kreml tuskin saa haltuunsa Ukrainan kannalta tärkeää Pokrovskin huoltokaupunkia tämän vuoden puolella. Yhdysvaltain asevoimista hämmästeltiin aiemmin, kuinka Kreml oli keskittänyt ”tyrmistyttävän” määrän sotilaita sen itäpuolella sijaitsevaan pullistumaan. Tämä loi samalla runsaasti maaleja Ukrainan tykistölle.

Ukrainan asevoimien erillinen presidentin prikaati on torjunut syksyn aikana useita hyökkäyksiä Harkovan alueen itäosissa, jossa venäläisjoukot ovat yrittäneet edetä kohti Kupjanskin kaupunkia ja Oskil-jokea.

Videolinkin kautta ohjattavat FPV-räjähdedroonit ovat olleet tärkeä työkalu puolustajalle. Venäjä on yrittänyt suojata panssariajoneuvojaan teräshäkeillä ja -levyillä, mutta kalusto on silti alttiina lennokkien iskuille. Hyökkäyksiin lähetetään usein pieniä jalkaväkiryhmiä tykistön luoman uhkan vuoksi.

Ukrainalaisyksikkö ilmoittaa torjuneensa uuden rynnäkön, johon lähetettiin 14 panssariajoneuvoa. Niistä tuhoutui kuusi, ja loput pakenivat paikalta.

Ukrainan asevoimien videolta näkyy, kuinka tiedustelulennokki tarkkaili lähestyvää kolonnaa. Ajoneuvoja vastaan iskettiin räjähdedrooneilla. Ne iskeytyivät kohteeseensa yksi toisensa jälkeen.

Separate Presidential Brigade repelled a massive Russian mechanized attack. Out of 14 heavy armoured pieces, 6 were destroyed. The rest fled. pic.twitter.com/KuyVocXyIE

