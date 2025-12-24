Verkkouutiset

Martin Paasin mukaan päätökset edellyttävät yhteistä tilannekuvaa. EHTIKUVA / VESA MOILANEN

Martin Paasi: On leikattava 15 miljardia euroa, että velaksi eläminen loppuisi

  • Julkaistu 24.12.2025 | 10:22
  • Päivitetty 24.12.2025 | 10:22
  • Politiikka
Kokoomusedustajan mukaan Suomea vaivaa kriisitietoisuuden puute.
Suomen kansantalouden ongelmat eivät ole useimmille vieläkään valjenneet, epäilee kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi. Viestipalvelu X:ssä hän kertoo lähteneensä politiikkaan juuri kriisitietoisuuden puuttumisen takia.

–  Meidän on leikattava vielä 15 miljardia, jotta velaksi eläminen loppuisi. Tosin sote-, korko- ja puolustusmenot ovat vääjäämättömässä kasvussa, Paasi kirjoittaa.

–  Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuo 15 miljardia on leikattava siitä jäljelle jäävästä budjetin 53 miljardin osasta, mikä on tarkoittaa kolmanneksen leikkaamista näistä muista kuluista.

Valtion menoista aivan välttämättömimmät on turvattava, kokoomusedustaja varoittaa, sillä turvallisuuspoliittinen tilanne voi kehittyä vielä synkempään suuntaan. Venäjä voi tulevaisuudessa haastaa Naton hyökkäämällä Baltiaan, Paasi toteaa, muistuttaen Venäjän sotabudjetin olevan 600-900 miljardin luokkaa.

– En tiedä itkeäkö vaiko nauraa kun meillä edelleen kinataan siitä, voiko esim ilmaisia lomia järjesteviltä järjestöiltä tai yritystuista leikata. Samalla kun jo tehtyjen 3% kulttuurituen leikkaukset peruttiin. Kaikki tällainen saamattomuus herättää naapurimme huomion, hän kirjoittaa.

Suomella on kuitenkin myös mahdollisuuksia, Paasi uskoo. Petteri Orpon (kok.) hallitus on sujuvoittanut työmarkkinoita, helpottanut ylikireää verotusta ja tehnyt kasvupäätöksiä, hän luettelee.

– Mutta edelleen pitäisi ymmärtää mitä hehtaarilukemia pitäisi haarukoida. Tavallinen ”politiikan realismin” mukaiset kunnianhimottomat tasot eivät riitä.

Mikäli tilannekuva saadaan kaikille päivitettyä, myös väkeviin päätöksiin pystytään, Paasi uskoo.

– Kaiken viisauden alku kun tunnetusti on tosiasioiden tunnustamien, hän päättää.

