Martin Paasi IL:lle: Ilmaista kouluaamiaista ei ole

Kansanedustaja ja ekonomisti Martin Paasi (kok.) ei innostu vasemmistoliiton ehdotuksesta tarjota koululaisille ”ilmainen” aamupala. Hän muistuttaa Iltalehdessä, että myös seuraavalla hallituksella on edessään mittava sopeutusurakka.



– Ilmaista kouluaamiaista ei ole. Näyttäkää, mistä muualta leikataan, hän lähettää IL:ssä kehotuksen vasemmistoliitolle.



– Sitä toivoisi, että vanhemmat järjestäisivät asiansa niin, että rajojen ja rakkauden lisäksi heillä olisi mahdollisuus vaatettaa ja ruokkia omat lapsensa, Paasi jatkaa

Paasin mukaan maksuton aamiainen voisi olla toteuttamiskelpoinen, jos sen aiheuttamat kustannukset säästetään jostain muualta.



– Sinänsä ihan kiva ja kannatettava avaus, kunhan jostain toisesta kohtaa julkishallinnon menoja leikataan vastaava määrä. Menojen leikkausten keskellä priorisointi on keskeistä. Lasten aamupuuron kustannukset voidaan aivan hyvin ottaa jostain vähemmän tärkeästä tai sellaisesta, jota valtion ei alun perinkään tulisi rahoittaa, Paasi sanoo ja viittaa IL:ssä esimerkiksi yritystukiin ja järjestöjen rahoitukseen.

