Marsin maaperästä löytyi vettä – riittäisi peittämään koko planeetan

Nasan inSight-luotaimen havaintojen mukaan Marsin maaperään sitoutunut vesi riittäisi vapautuessaan peittämään koko planeetan pinnan valtamerillä.

Luotaimen havaintoja analysoinut tutkimusryhmä sai selville, että Marsin maaperässä on valtava määrä vettä. Vesi on sitoutunut kiinni kivien ja maaperään huokoisiin rakenteisiin. Lainehtivia vesivarantoja Marsin uumenissa ei tutkimuksen mukaan ole.

Asiasta uutisoi CNN.

Planeettaan sitoutunut vesi riittäisi kattamaan koko Marsin yli kilometrin paksuisella vesikerroksella.

Vesi on kuitenkin havaintojen mukaan hyvin syvällä pinnan alla. Matka pinnalta vesivarantoihin on lyhyimmillään lähes 12 kilometriä. Tulevaisuuden astronauttien ei siten olisi helppo hyödyntää planeetan vesivarantoja.

Löytö auttaa kuitenkin ymmärtämään Marsin historiaa entistä paremmin.

Luotaimen tuloksien avulla esimerkiksi muinaisen elämän mahdollisuuksia selviytyä Marsin pinnalla voidaan selvittää aiempaa paremmin.

Cornellin yliopiston tutkija Alberto Fairén mukaan tulokset vahvistavat jo pitkään spekulaatioiden kohteena olleen teorian siitä, että Marsin maaperässä on vettä. Hänen mukaansa löydetty vesi on ”kuin tavallaan kuin syvällä olevaa mutaa”.

Fairén mukaan Maassa on havaittu elämää vastaavissa olosuhteissa.

– Jotkin tutkimukset viittaavat jopa siihen, että elämä maapallolla on saanut alkunsa juuri syvällä maanalaisessa kerroksessa, hän sanoo.

InSight-luotainta operoineen ryhmän jäsen Bruce Banerdt sanoo olevansa erittäin innoissaan löydöstä. Hänen mukaansa tulosten vahvistaminen vaatii kuitenkin lisätutkimuksia.

– Aivan kuten Maassa pohjavesi on yhteydessä pintaan jokien ja järvien kautta, myös Marsissa tilanne on ollut vastaava planeetan alkuaikoina. Näkemämme pohjavesi on osoitus tästä menneisyydestä, hän sanoo.