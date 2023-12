Marraskuu oli harvinaisen kylmä

Marraskuussa Suomessa värjöteltiin tavanomaista kylmemmissä olosuhteissa ja osassa Lappia koettiin jopa ajankohtaan nähden harvinaista kylmyyttä. Koko syyskuukausien jaksolla eli syys-marraskuussa maan eteläosassa oli kuitenkin paikoin vähän keskimääräistä lämpimämpää, kertoo Forecan kuukausikooste.

Marraskuun keskilämpötila oli enimmäkseen 1,5–3,5 astetta vertailukauden 1991–2020 keskiarvon alapuolella. Lapissa kuukauden keskilämpötila oli pääosin jopa 3–5,5 astetta keskiarvoa kylmempi.

Marraskuun kylmin lämpötila mitattiin Savukosken Tulppion havaintoasemalla, jossa elohopea painui 27.11. -34,6 asteeseen.

Forecan meteorologi Joanna Rinteen mukaan marraskuun puolivälissä alkanut korkeapaine kylmensi sään. Kuukauden loppupuolella laaja matalapaine alkoi vaikuttaa ja maan yli liikkui lumisateita. Sää ei kuitenkaan lämmennyt.

Marraskuun sademäärä oli maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin tavanomainen tai hieman tavanomaista suurempi. Pohjoisessa marraskuun sademäärä oli pääosin tavanomaista pienempi.

Kuukauden päättyessä lunta oli maan eteläosassa enimmäkseen 5–25 senttimetriä, keskiosassa laajalti 15–35 senttimetriä ja pohjoisosassa enimmäkseen 20–50 senttimetriä. Ajankohtaan nähden lunta on paikoin jopa poikkeuksellisen paljon.

Lumentulo on ollut poikkeuksellista myös eurooppalaisittain. Karttoja ja kaavioita viestipalvelu X:ssä jakava Xavi Ruiz on jakanut satelliittikuvan, jossa laaja osa Eurooppaa on peittynyt lumeen.

– Eurooppa ei ole nähnyt vastaavaa lumipeitettä sitten vuoden 2010, Ruiz kirjoittaa.