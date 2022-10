Marko Kilpi: Talouden ja mielenterveyden yhteyttä ei saa unohtaa

Talouden ja mielenterveyden yhteyttä ei saa unohtaa, korostaa kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi. Kilpi on erityisen huolissaan kotitalouksien, nuorten ja opiskelijoiden velkaantumisesta.

– Monilla velkoja on niin paljon, ettei enää muista minne kaikkialle on velkaa ja kuinka paljon. Usein ulkopuolisen avun hakeminen taloushuoliin estää häpeä ja halu pärjätä itse. Siksikin apua haetaan yleensä siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat kasvaneet sietämättömälle tasolle, Kilpi toteaa tiedotteessaan.

Talousvaikeudet heijastuvat ihmisen hyvinvointiin ja arkeen, hän sanoo.

– Velkaantuminen johtaa monenlaiseen elämän kaventumiseen. Jatkuva stressi kuormittaa ja altistaa sairauksille. Pitkäaikaisella velkaantumisella on esimerkiksi yhteys tavanomaisten mielenterveysongelmien lisäksi jopa psykoosisairauksiin sekä diabetekseen.

Taloudellinen pahoinvointi aiheuttaa vuosittain miljoonien eurojen kulut poissaoloina, mielenterveysongelmina, sairauslomina sekä muina välillisinä kuluina yhteiskunnalle, Kilpi toteaa tiedotteessa. Kansanedustajan mukaan juuri tästä syystä on tärkeää panostaa rahataitojen opettamiseen ja oman talouden ymmärtämiseen.

Taloustaitoja tulisi opettaa jo perusopetuksessa, sillä jo hyvin nuorella lapsella voi olla kovasti urautuneet käsitykset rahasta, sen merkityksestä ja kuinka rahan kanssa toimitaan, Kilpi esittää.

– Mielenterveysongelmat kasvavat Suomessa sitä tahtia, että meidän on löydettävä entistä enemmän lääkkeitä varsinkin ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tämä on erittäin tärkeää niin kansanterveydellisesti kuin myös -taloudellisestikin ajateltuna. Ei ole olemassa yhtä ainoaa selvää syytä, mistä mielenterveyden ongelmat johtuvat, mutta kansalaisen omat taloustaidot on yksi merkittävä keino ehkäistä näitä ongelmia.

– On muistettava, että talousongelmat aiheuttavat mielenterveysongelmia ja mielenterveysongelmat aiheuttavat talousongelmia. Mielenterveysongelmat voivat hyvin usein aiheuttaa suoranaista köyhyyttä. Oman talouden hallinta ja sitä kautta vähentyneet ongelmat ovat satsaus koko Suomen tulevaisuuteen ja hyvinvointiin.

Kilpi jätti asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle.