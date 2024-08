”Markkivat toimivat sittenkin” – sääntelyn purkaminen laski vuokria ja lisäsi tarjontaa

Kohoavien vuokrien hillitsemiseksi Suomessakin on aina toisinaan haikailtu sääntelyn ja vuokrakattojen perään. Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus kiinnittää huomiota siihen, mitä Argentiinan Buenos Airesissa tapahtui.

Presidentti Javier Milei kumosi maan aiemman vasemmistopresidentin säätämän lain, joka sääteli vuokrahintoja ja määräsi, että vuokrasopimusten tulee kestää vähintään kolme vuotta. Markkinoiden vapautumisen seurauksena Buenos Airesin vuokratarjonta Newsweekin mukaan tuplaantui ja osin vuokrat jopa laskivat.

– Markkinat toimivat sittenkin, Brotherus kommentoi X-viestialustalla viitaten Newsweekin artikkeliin.

Kappas – vuokrasääntelyn purkaminen lisännyt vuokra-asuntojen määrää kolminkertaiseksi Buenos Airesissa ja onnistunut vakauttamaan vuokrahinnat. Markkinat toimivat sittenkin. 🤗

Javier Milei Got Rid of Rent Control in Argentina. Housing Supply Skyrocketed https://t.co/kICZ8BOP0Y

