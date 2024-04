Markkinoilta vaimea reaktio Iranin iskuihin – ”hintapreemio rakennettiin jo ennen tapahtumaa”

Öljymarkkinat ja Aasian osakemarkkinat ottivat maanantaina varsin tyynesti vastaan Iranin Israeliin lauantaina tekemän sotilaallisen iskun. Suurempia markkinareaktioita ei nähty, vaikka isku on synnyttänyt pelkoja konfliktin kärjistymisestä täysimittaiseksi sodaksi ja sitä kautta riskin öljytoimitusten vaikeutumisesta alueelta.

Brent-raakaöljyn hinta laski 90,31 dollariin tynnyriltä kaupankäynnin alkaessa Aasiassa maanantaiaamuna.

Talouslehti Financial Timesin mukaan hiljainen reaktio viittasi siihen, että markkinoiden odotus on, että iskun jälkeen konfliktin osapuolet hillitsevät jatkotoimia. Esimerkiksi Iran ilmoitti iskun jälkeen pitävänsä asiaa ”loppuun käsiteltynä”. Lisäksi Yhdysvallat on aktiivisesti yrittänyt lieventää jännitteitä.

Iran iski lauantaina Israeliin noin 300 lennokilla ja ohjuksella. Isku oli kosto epäillystä Israelin hyökkäyksestä Syyriaan, joka tappoi kaksi iranilaiskenraalia ja muita Iranin vallankumouskaartin jäseniä alkukuusta.

Myös Aasian osakemarkkinat reagoivat vaimeasti. Kiinan Shanghain ja Shenzhenin pörssilistattujen osakkeiden CSI 300 -vertailuindeksi nousi 1,9 prosenttia. Hongkongin Hang Seng -indeksi laski 0,7 prosenttia ja Japanin vertailuindeksi Topix 0,5 prosenttia.

Kullan hinta oli maanantaina hienoisessa nousussa.

ANZ Bankin hyödykestrategi Daniel Hynes sanoi FT:lle, että hyökkäysten kalibroitu luonne ja ennakkotiedot tulevasta iskusta helpottivat öljymarkkinoiden huolta.

– Öljyn hinta oli nousussa ennen viikonloppua, joten geopoliittinen hintapreemio rakennettiin jo ennen tätä tapahtumaa, hän kommentoi FT:lle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kehottanut Israelia omaksumaan harkitun lähestymistavan iskuun reagoimisessa. Pääministeri Benjamin Netanjahun hallitus kokoontui sunnuntaina, mutta ei ole tehnyt päätöstä siitä, miten maa tulee reagoimaan iskuun.