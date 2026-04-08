Markkinoilla rajuja liikkeitä – analyytikot arvioivat seurauksia

Markkinoilla on nähty keskiviikkona poikkeuksellisen voimakkaita reaktioita, kun Yhdysvallat ja Iran pääsivät viime yönä sopuun kahden viikon tulitauosta.

Euroopan osakemarkkinat ovat nousseet 4 prosenttia. Helsingin Pörssin OMX Helsinki PI -indeksi on iltapäivään mennessä noussut noin 3 prosenttia.

– Osakemarkkinoilla on ollut reipas nousupäivä, ja markkinareaktiot ovat olleet jopa yllättävän voimakkaita. Jos päivä päättyy näille tasoille, ollaan suurin piirtein kahden prosentin päässä kaikkien aikojen huippulukemista kansainvälisillä osakemarkkinoilla euroissa mitattuna, tiivistää Nordean päästrategi Antti Saari Verkkouutisille.

Viime yönä sovitun tulitauon ehtoihin kuuluu, että Iran pitää öljyliikenteelle välttämättömän Hormuzinsalmen auki. Tulitauon myötä Trumpin uhkaukset laajamittaisista iskuista Iraniin näyttävät jäävän toteutumatta. Kyseessä on ensimmäinen diplomaattinen läpimurto viisi viikkoa kestäneessä konfliktissa.

– Tänään on nähty selvä helpotus markkinoilla ja tulee mieleen viime vuoden ”vapautuspäivän” jälkeinen ensimmäinen (presidentti Donald) Trumpin perääntyminen kaikkein kovimmista tulliuhkauksista, mikä käänsi markkinoiden suunnan. Eli ehdottoman positiivinen juttu markkinoiden kannalta, arvioi OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen Verkkouutisille.

Reaktioiden perusteella markkinat arvioivat geopoliittisen riskin vähentyneen selvästi.

– Tämä on geopoliittisen rintaman suurimpia liikkeitä, joita on nähty. Ensimmäistä kertaa myös Iran tuli vastaan, ja molemmat osapuolet osoittivat halukkuutta tilanteen rauhoittamiseen. Siinä mielessä pidän tätä merkittävänä merkkipaaluna tilanteen kehityksen kannalta, Hännikäinen toteaa.

Lähi-idän konfliktista on seurannut globaali energiakriisi. Raaka-aineiden hinnat laskivat keskiviikkona reippaasti. Brent-raakaöljyn hinta laski lähes 14 prosenttia 94 dollariin. Myös Euroopan maakaasufutuurien hinnat laskivat noin 15 prosenttia reiluun 45 euroon megawattitunnilta.

– Öljyfutuurien lasku oli odotettua. Öljyfutuurien taso on edelleen selkeästi korkeampi kuin missä oltiin vuoden alussa. Hintataso on edelleen sellainen, joka vääjäämättä kiihdyttää inflaatiota jonkin verran, Saari arvioi.

Energian hinnannousu on ruokkinut inflaatio-odotuksia ja sitä kautta keskuspankkien koronnosto-odotuksia. Keskiviikon markkinareaktioiden myötä odotukset Euroopan keskuspankin (EKP) tulevista koronnostoista ovat hieman maltillistuneet.

– Markkina odottaa, että EKP tekisi tänä vuonna kaksi 25 korkopisteen koronnostoa eli nostaisi talletuskorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä. Pääsiäisen tienoilla odotuksissa oli vielä kolme koronnostoa tai mahdollisesti jopa enemmän tämän vuoden aikana. Markkinahinnoittelu heiluu todella voimakkaasti, ja korkomarkkina hinnoittelee pientä korkojen nousua tälle vuodelle, Hännikäinen tiivistää tilanteen.

Euribor-korot eivät vielä keskiviikkona reagoineet merkittävästi, vaan 12 kuukauden euribor-korko laski vain 1,2 korkopistettä.

– Esimerkiksi 12 kuukauden euriborin kehitystä ennakoiva EKP:n vuoden korko-odotus laski tänään 20 korkopistettä, joka on todella raju liike. Voidaan odottaa, että se näkyy jälleen torstaina, kun euriborit fixataan puolen päivän aikaan, Hännikäinen lisää.

Hännikäisen mukaan seuraavan kahden viikon aikana kiinnostavinta on seurata, etenevätkö rauhanneuvottelut.

– Ajaudutaanko uudestaan umpikujaan, jolloin ollaan lähtöpisteessä vai, onko molemmilla osapuolilla oikeasti aito tahto saada tilanne rauhoitettua. Kannattaa varautua siihen, että volatiliteetti (markkinaheilahtelu) säilyy edelleen, vaikka neuvottelukanava on avattu, hän arvioi.

Saari nostaa geopoliittisen tilanteen rinnalle myös toisen sijoittajan näkökulmasta kiinnostavan seikan.

– Tuloskausi alkaa olla jo tässä vaiheessa mielenkiintoisempi asia sijoittajan näkökulmasta. Muistetaan viime vuoden kauppasotanahisteluista, että markkinat siirtyvät jossain vaiheessa seuraavaan asiaan, vaikka (Lähi-idän) tilanne saattaa edelleen jatkua. Toinen asia, mikä saattaa viedä huomion uudestaan tähän, on se, että jos tulee merkittäviä eskalaatioita ja tilanne kiristyy yllättäen. Siihen vaaditaan varmasti muutakin kuin puhetta tai some-avauksia, hän arvioi.