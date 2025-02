Mark Rutte: On siirryttävä sota-ajan mielentilaan

Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo liittouman puolustusministerien käyneen tuotteliaita keskusteluita Brysselissä Euroopan turvallisuudesta ja Ukrainan tulevista rauhanneuvotteluista.

Hän kiitteli tapaamistaan Yhdysvaltain tuoreen puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa. Rutte huomautti, että tällä hetkellä kaksi kolmasosaa Nato-maista käyttää puolustusmenoihin vähintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan.

Asetuotantoa on kasvatettu Ukrainan sodan seurauksena korkEImmalle tasolle vuosikymmeniin.

– Meidän on siirryttävä sota-ajan mielentilaan, Mark Rutte sanoi tiedotustilaisuudessa.

Rutten mukaan on tärkeää, että länsimaat pysyvät yhtenäisinä nyt alkaneissa neuvotteluissa Ukrainan sodan päättämiseksi. Konfliktin olisi päätyttävä kestävään ja reiluun rauhaan, pääsihteeri korosti.

Venäjän presidentti Vladimir Putinia hän kuvaili arvaamattomaksi henkilöksi, mutta vahvaksi neuvottelijaksi.

– Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Ukraina on saatava parhaaseen mahdolliseen asemaan neuvotteluiden kannalta, Mark Rutte totesi.

Nato-maat ovat tähän mennessä tukeneet Ukrainaa 50 miljardilla eurolla, josta 60 prosenttia on tullut Euroopasta ja Kanadasta. Tuoreimmasta tukipaketista ilmoitettiin kuluvalla viikolla.

