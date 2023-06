Mark Galeotti: Vladimir Putinin uskottavuus on mennyttä

Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti kommentoi Jevgreni Prigozhinin Wagner-joukkojen aloittamaa kapinaa Twitterissä.

Hänen mukaansa kaikki on vielä ”melko epäselvää”, mutta Galeottia hämmästyttää presidentti Vladimir Putinin televisioidussa puheessaan käyttämä kielenkäyttö, jossa Putin tuomitsee Wagnerin toiminnan maanpetokseksi ja isänmaan pettämiseksi.

– Epäilen, että Putin on (myöhässä) koventanut otteitaan, koska hänen on ymmärrettävä, kuinka merkittävästi hänen oma legitiimiytensä ja uskottavuutensa on nyt uhattuna, Galeotti pohtii.

Galeotti muistuttaa, että Putin loi Prigozhinin ”hyödylliseksi välineeksi”, jota käytettiin apuna hyökkäyksessä Ukrainalle. Hän antoi Prigozhinin joukkojen kilpailla Venäjän puolustusministeriön johtaman armeijan kanssa niin kauan, kunnes Wagner-joukoista alkoi tulla uhka Venäjän valtion armeijalle.

– Tämä (kapina) ei voi aiheuttaa muuta kuin heikentää entisestään Putinin uskottavuutta (Venäjän) eliitissä.

Kirjoituksensa lopussa Galeotti pohtii, että kun lopulta kirjoitamme historiaa Putinin valtakauden lopusta, tulemmeko sanomaan, että hänen valtakautensa loppu alkoi tästä kapinasta.

All still pretty unclear as to Prigozhin’s rebellion, but am struck by the uncompromising language in Putin’s emergency address in which he denounces this as treason and a betrayal of the Fatherland 1/https://t.co/mYso1V1akQ

