Mariupolissa kuollut vähintään 22 000 ihmistä – nyt venäläiset polttavat jälkiään

Mariupolin pormestarin neuvonantaja Petro Andrjuštšenko on julkaissut videon siitä, kuinka venäläismiehittäjät ovat alkaneet kaivaa kaupungissa jo haudattuja vainajia polttaakseen nämä krematorion polttouuneissa. Tämän avulla yritetään ilmeisesti myös piilottaa venäläisten aiheuttamien uhrien todellinen määrä.

– Miehittäjät ovat aloittaneet hiljalleen ekshumaatiot. Ruumiit kaivetaan ylös, lastataan traktoreihin ja viedään Metro-ostoskeskuksen ruumishuoneelle. Rekisteröinti tehdään ainoastaan, jos omaiset ovat paikalla. Ruumiita viedään suoraan polttouuneihin poltettavaksi, joskus ilman tunnistenumeroja [joukkohaudat ja vainajat on merkitty tunnistenumeroin]. Vainajien kohtelusta roskana on tullut normi, kirjoittaa Andrjuštšenko.

Aiemmin Andrjuštšenko kertoi, että Mariupolin joukkohautoihin on haudattu 20 000-22 000 vainajaa. Hänen mukaansa on ”rehellisesti myönnettävä, että emme koskaan tule tietämään, ketkä ovat kuolleet, ja mihin heidät on haudattu”.

Mariupolin pormestari Vadim Boytšenko sanoo, että venäläiset surmasivat Mariupolissa vähintään 22 000 ihmistä, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin toisen maailmansodan natsimiehityksen aikana surmattujen määrä.

– He tuhosivat 50 prosenttia meidän korkeista rakennuksistamme polttaen ne tuhkaksi. He ovat aiheuttaneet pahemman katastrofin kuin fasistit kahden miehitysvuotensa aikana. Muistutan, että vuosina 1941–1943 fasistit ja Hilter tappoi hieman yli 10 tuhatta ihmistä, sanoi Boytšenko.

Venäläisten toimintatavalla on yhtäläisyyksiä saksalaisten toisen maailmansodan aikaisen Sonderaktion 1005: n kanssa. Tuossa operaatiossa natsit pyrkivät hävittämään jäljet harjoitetusta joukkotuhonnasta polttamalla jo haudatut ruumiit. Tuolloin Sonderaktion toimi myös Mariupolissa.

Kesähelteet kurittavat rauniokaupunkia, kertoo Andrjuštšenko. Mariupolissa on tällä hetkellä noin 30 celsiusastetta lämmintä. Veden saatavuus on edelleen ”ongelma numero 1”. Ihmiset ovat joutuneet hakemaan vettä lätäköistä ja kuopista, joita on syntynyt taistelujen aikana.

– Vaikka miehittäjät ovat ilmoittaneet tarjoavansa vettä kerran viikossa, ei kaikki asukkaat sitä saaneet. Joillain alueilla, joissa vedenjakelu on osittain palautunut, ongelma ratkaistu käyttämällä teollisuuden käyttöön tarkoitettua vettä juomavetenä.

Kolera ja punatauti ovatkin alkaneet levitä kaupungissa, jossa sairaalaan päätyy 15 asukasta päivässä. Tosin heidät lähetetään pois, koska venäläiset ovat ryöstäneet kaikki sairaalatarvikkeet, lääkkeet ja laitteet. Terveydenhuoltoa ei yksinkertaisesti ole.

Lisäksi kaupungin asukkaat joutuvat jonottamaan 3-4 tuntia helottavan auringon alla saadakseen edes palan leipää.

Advisor to the #Mayor of Mariupol Andryushchenko reports that the occupiers have begun the exhumation of the dead in #Mariupol.

Probably, this will allow #Russians to hide the exact number of victims in the city. pic.twitter.com/EuUW7zmb1i

— NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2022