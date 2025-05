Mariupolia pommittanut majuri räjäytettiin Venäjällä – Ukrainasta tyly kommentti

Mariupolin pommittajana tunnettu majuri räjähti varhain torstaina Stavropolissa Venäjällä. Räjähdystä epäillään terrorismiksi, kertovat useat venäläiset mediat.

Lempinimi tulee siitä, että tämä Zaur Gurtsiev -niminen majuri johti vuonna 2022 Venäjän armotonta ilmahyökkäystä Ukrainan Mariupoliin. Venäjän asevoimista lähtönsä jälkeen Gurtsiev palkittiin tehtävällä Etelä-Venäjällä sijaitsevan Stavropolin apulaispormestarina.

Kuolemasta kertoi ensimmäisenä Stavropolin kuvernööri Vladimir Vladimirov Telegram-kanavallaan. Kuvernöörin mukaan tapahtumaketjua tutkitaan ja kaikki vaihtoehdot otetaan huomioon, myös ”Ukrainasta kotoisin olevien natsien järjestämä terrori-isku”.

Venäläinen Kremlin linjaa myötäilevä Moskovski Komsomolets kertoi torstaina illalla, että Gurtsievin kuolema tallentui valvontakameroihin. Hän oli kohdannut itselleen entuudestaan tutun 29-vuotiaan venäläisen miehen. Tallenteeseen tutustunut eläkkeelle jo jäänyt turvallisuuspalvelu FSB:n kenraalimajuri Alexander Mihailov kommentoi lehdelle, että ennen räjähtämistään Gurtsev vaikutti tallenteella jännittyneeltä. Tuttavan mukana oli jonkinlainen laukku. Tuttavaa, joka myös kuoli tilanteessa, on kenraalimajurin arvion mukaan saatettu käyttää hyväksi siten että hänen mukanaan ollut räjähde on etälaukaistu.

Kenraalimajuri ei suostunut vetämään heti yhtäläisyysmerkkejä Gurtsievin entisen työn ja kuoleman välillä, vaan piti muutkin vaihtoehdot avoinna. Toisaalta hän myös huomautti, että on kiistatonta että Ukraina tekee ”terrori-iskuja Venäjän kansalaisia vastaan”.

Venäläisen rikos- ja korruptiokanava VTšK-OGPU:n mukaan tuttava oli entinen vanginvartija, jonka viimeinen työsuhde oli päättynyt huhtikuussa. Kanavan mukaan hän oli tavannut Gurtsievin deittipalvelussa, ja hänet olisi jopa saatettu värvätä tapailemaan Gurtsievia syöttämällä tarina siitä että hän olisi tehtävällä paljastamassa kielletyn LGBT-liikkeen jäsentä. Osa ukrainalaisista lähteistä väittää, että miesten yhteydenpito olisi ollut aitoa kiinnostusta.

Mariupolin piiritys kesti vajaat kolme kuukautta talvella ja keväällä 2022. Kukaan ei tiedä tarkalleen, montako siviiliä sen aikana kuoli, mutta maanpaossa elävä pormestari on esittänyt arvion yli 20 000 siviilistä.

Ukrainan asevoimiin kuuluvia puolustajia linnoittautui Azovstalin terästehtaaseen, josta Venäjä otti heidät vangeiksi. Vankina ollut Azov-komentaja Denys Prokopenko kirjoitti uutisen tultua julki, että ”hirviö, jolla on tuhansien ukrainalaisten verta käsissään, on maksanut hinnan”.

Another monster with the blood of thousands of Ukrainians on his hands — both civilians and service members — has paid the price.

Gurtsiev was responsible for the destruction of Mariupol from the air. Round-the-clock bombardments and missile strikes turned the city into one mass… pic.twitter.com/BCuFBIkyXA

— Denys Prokopenko (@D_Redis) May 29, 2025